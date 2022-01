Cuina amb memòria | Espinagada de col

El Diccionari Alcover-Moll defineix l’espinagada com coca tapada, a manera de cocarroi, de forma rectangular, dins el qual hi ha pèsols verds, espinacs i anguila o altre peix. L’anguila, per a l’autèntica espinagada és considerada imprescindible com ho són els espinacs que donen nom al plat. La captura d’anguiles es limita en els darrers temps a la zona albuferenca, però hi ha constància no gaire llunyana (fins a mitjan segle XX) de la pesca d’aquest peix dins torrents, avui eixuts, que partien gairebé del centre de l’illa. A l’actualitat moltes anguiles són d’importació.

Ingredients Per a la pasta: 1 kg de farina, un tassonet d’oli, 100 g de saïm i un tassó d’aigua. Per al farcit: Col borratxona, llom o xulla de la panxa, colflori, ceba, porro, all, panses, oli, pebre bord dolç i coent, pebre bo i sal. Preparació Adobarem les tallades de llom o xulla de la panxa amb sal i les espècies esmentades.

Netejarem les fulles de la col. N’eliminarem els troncs centrals i aprofitarem tan sols les fulles més tendres i blanques. Les tallarem finetes.

Trossejarem la colflori en brots petits que afegirem a la col.

Tallarem també porro (la part més blanca) i ceba.

Hi afegirem uns quants alls. Tot tallat ben finet. Assaonarem la verdura amb sal, oli, i les espècies, al gust.

Prepararem la pasta amb els ingredients assenyalats més amunt. La treballarem fins que sigui una massa compacta que no s’enganxi a les mans.

Estirarem la pasta amb l’ajuda d’un aprimador. Ha de quedar ben fineta i una mica elàstica. Li donarem una forma rodonenca.

Enmig de la pasta, al llarg, hi escamparem la verdura.

Per damunt hi compondrem les tallades de carn.

Cobrirem la carn amb una altre sostre de verdura amb unes panses mesclades. Si ens agradàs un punt de coent, haurem afegit un poc més de pebre coent a la verdura.

Estirarem la pasta dels dos costats i la clourem. L’estirarem també dels cantons i tancarem la coca amb pessics, que posteriorment untarem amb una mica d’oli.

Courem l’espinagada al forn; als primers moments amb foc fort, per passar a foc moderat durant uns tres quarts aproximadament.

D’aquesta manera exquisida la sol preparar Antònia Serra Crespí (Sa Pobla, 1946).