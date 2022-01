Perdón por la indiscreción | Promesas y expectativas

Una tiene ya la sensación de que 2022 va camino de ser un nuevo año de la marmota, muy parecido al 2021, con grandes diferencias entre la temporada primavera y verano y la de otoño e invierno, como en la moda. Parece que el coronavirus ha decidido mutar en todas las variantes posibles y acabar así con todas las letras del alfabeto griego. Si a estas alturas siguen siendo de esos rara avis que no se ha contagiado, enhorabuena y bienvenidos al club.

Ya son dos las celebraciones de cumpleaños que el rey emérito don Juan Carlos celebra en Abu Dabi, en esa suerte de exilio forzado y del que todavía hay muchas incógnitas. ¿Volverá o no? ¿De verdad lleva casi 24 meses sin pisar suelo español? No podemos aventurarnos, ni siquiera podemos hacer una estimación, sobre cuándo cambiará su situación. Lo cierto es que la vida continúa, que los suyos y más cercanos intentan arroparlo y que desde su propia Casa se esfuerzan por hablar lo justo. No remover las aguas y dejar que así se calmen.

Hablando de reyes. Espero que Melchor, Gaspar y Baltasar hayan sido generosos, sobre todo con los más pequeños que, de nuevo, vuelven a estar en el foco. Solo se habla de sus restricciones, de su vuelta al colegio y de sus sacrificios. De verdad, dejen en paz a los niños, que siguen siendo el mejor ejemplo de esta sociedad a la que, a veces, le falta empatía y dosis de racionalidad.

Otro ítem más, antes de entrar en la faena de la semana. Ya tenemos algunas fechas en el calendario de eventos que nos parecen más que interesantes. Por ejemplo, ya está prevista una nueva edición del festival X-Tant, el encuentro global de artesanía textil y patrimonial encabezado por la diseñadora y activista Kavita Palmar. Anoten sus fechas: del 7 al 21 de junio. Eso sí, si todo sigue el cauce previsto.

Gala CAEB

Vamos con un poco de retraso en cuanto a la publicación de eventos. Queremos pedirles disculpas pero a veces se acumulan y es imposible darles a todos el espacio que se merecen.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) celebró en el Teatre Principal de Palma una nueva edición de su gala de reconocimientos. Carmen Planas, su presidenta, ejerció de anfitriona y maestra de ceremonias en un evento que premió como empresario del año a Gabriel Barceló Oliver, por su «trayectoria profesional».

La cita, que giró en torno a los objetivos de la Agenda 2030 y que contó con la colaboración de CaixaBank y el apoyo de Melchor Mascaró, Balearia y Coca-cola, sirvió también para felicitar las fiestas a todos los presentes, autoridades, empresarios y público general. Vimos a nuestros amigos Bernat Vidal y Mariana Chacón; a Rafael Ballester, de Don Telas y vicepresidente de la CAEB; a Alberto González y Sebastián Oliver, comercial y gerente de este periódico, respectivamente; o a Francisco Martorell, presidente de ASIMA.

La chef y alma del restaurante Miceli cocinó 130 raciones de ‘escaldums’ para SOS Mamás

Marga Coll, a la mesa

Si decíamos unas líneas antes que a esta sociedad le faltan muchas dosis de empatía, no podemos decir lo mismo de Marga Coll. La chef del restaurante Miceli no dice nunca un no si la causa es solidaria. Así que, d e la mano de Espacio Home Desing y todo su equipo, se puso manos a la obra para cocinar 130 raciones de sus escaldums de pollo que después compartió con familias atendidas por SOS Mamás. El apoderado de la entidad benéfica, Satu Cantero, no podía más que estar agradecido.

Por cierto, y ya que celebrar es compartir, les damos el truco de Coll para que el plato les salga de diez: una picada de moraduix, almendra y perejil para que sepan aun más deliciosos.

¡Feliz semana!

El renacimiento de una bodega

A principios de los 80, el empresario Stellan Lundqvist compró tres fincas en Mallorca; en una de ellas, situada en Andratx, abrió una bodega al público. Cuando falleció, su familia dejó de explotarla hasta que, en 2014, sus hijos decidieron seguir el legado del padre y concentrar la actividad de la marca Santa Catarina en el viñedo de Sencelles, bodega diseñada por el arquitecto Pepe García Ruiz y que a finales de 2021 volvió a abrir sus puertas con diversos eventos.

Diez años de Navidad en Portals

El Mercado Navideño de Puerto Portals ha vuelto a ser todo un éxito en su décima edición. Cientos de visitantes han podido disfrutar, hasta el pasado jueves 6, de un ambiente festivo con una exquisita decoración navideña, y una cuidada gastronomía y productos gourmets. Además de poder bailar al ritmo del grupo formado por Noel Quintana, Marta Ferrer, Miquel García y Maria Bennasar, grandes y pequeños también disfrutaron con un circuito Scalextric.