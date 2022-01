Fraseando | 9 de enero de 2022

José Luis Martínez Almeida: «Nunca hubiera hecho ‘de motu propio’ hija predilecta de Madrid a Almudena Grandes». Al borrico del alcalde de Madrid nadie le ha enseñado que se escribe ‘motu proprio’, sin ‘de’ y con una ‘r’ más.

Imposible

Inés Arrimadas: «Fue un grave error regalar al PP la presidencia de cuatro autonomías». Claro, pobrecita, ¿quién se lo iba a imaginar? Y ahora, claro, es completamente imposible arreglarlo...

A formentera

Aitana (cantando): «...vuelo directo para Formentera o adonde tú quieras». Vale, pues ahora queremos un vuelo directo a Cabrera, Tagomago y otro a Dragonera... directo, pero.

Imposible

Pablo Casado: «Confío en que los triunfos del PP en Castilla-León y Andalucía me sirvan de trampolín a La Moncloa». Cuidadín con los trampolines, no vaya a ser que la piscina no tenga agua y la leche sea sobrenatural.