Entrevista virtual | Novak Djokovic

¿Qué tal, don Novak?

Cabreado. Iba a ganar en Australia

Su objetivo era ganar en Australia...

No, mi objetivo era adelantar de una puñetera vez a Federer y a Nadal.

¿Se ha vacunado?

Yo soy de la secta de Bobobosé.

O sea, que no se ha vacunado

Eso no se lo voy a decir...

No debe estarlo, ya que ha pidió una exención al gobierno australiano para poder entrar en el país...

No quiero que se sepa si me he vacunado o no, y si no lo he hecho no contaré por qué...

No entiendo

Considerando su inteligencia no me sorprende.

Explíqueme...

Pues que a lo mejor me he vacunado pero no quiero que mis seguidores antivacunas se enteren.

¡Vaya majadería!

En eso tiene usted razón, pero los majaderos somos así. La imagen hay que mantenerla. Yo soy rebelde... y no como esos dos estirados de Nadal y Federer...

No se lleva usted muy bien con ellos...

Siempre bien vestiditos, disciplinados, no sueltan ni un taco, ayudan a las viejecitas a cruzar la calle... ¡se vacunan!. Insoportables.

Y encima juegan al tenis mejor que usted

No le arreo un raquetazo porque está usted vacunado y podría intoxicarme la raqueta.

Bueno, al grano, ¿cómo intentó la exención para entrar en Australia sin estar vacunado?

Nunca explico mis métodos de entrenamiento,

Esto no es un método de entrenamiento...

Un método de entrenamiento es cualquier cosa que uno utilice para ganar.

Los demás jugadores han tenido que vacunarse...

...y seguro que se besarán y se abrazarán...

Básicamente se exige padecer un proceso patológico grave para no ser vacunado...

Un proceso patológico incluye la psiquiatría...

Los australianos están bastante mosqueados con usted

¡Bah! Mientras paguen... allí solo paso dos semanas al año. Esta gente vive cabeza abajo. Como para importarme lo que digan.