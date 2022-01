'The Great': cómo Catalina la Grande arrebató el trono a Pedro III de RUSIA

The Great no es, en realidad, consecuencia de La favorita, aunque se parezcan tanto y la primera llegara después. Los orígenes de esta excelente serie se remontan a una obra de teatro estrenada en 2008 y que su autor, Tony McNamara, trató primero de llevar a la pantalla en forma de película. No fue ese guion, sino el del piloto televisivo, el que llamó la atención del cineasta Yorgos Lanthimos, quien fichó a McNamara para retocar una primera versión de La favorita escrita por Deborah Davis.

Hasta aquí la historia verdadera de The Great. Lo que se cuenta en la serie de Starzplay es, como avisan los créditos, solo «ocasionalmente verdadero». Los detalles de cómo arrebató Catalina el trono a Pedro III de Rusia son algo difusos, lo que da permiso a McNamara para jugar del modo más libre e irreverente con las intrigas de alcoba, las conspiraciones políticas y las luchas por el poder. En el centro está el toma y daca entre esa Catherine (Elle Fanning) de ojos brillantes, que quiere convertir Rusia en centro neurálgico del pensamiento, y un grosero Pedro III (Nicholas Hoult) cuyas bromas acaban en risas cuando él mismo recuerda que acaba de hacer una broma. Durante la primera temporada, Catherine se aliaba con la sirvienta Marial (Phoebe Fox), el Conde Orlo (Sacha Dhawan) y el general Velementov (Douglas Hodge) para dar un «golpe de Estado de ideas». Tras el pistoletazo La segunda temporada, que llega hoy a Starzplay, arranca cuatro meses después del pistoletazo de salida. Catherine sigue tocada por su difícil elección al final de la primera temporada: entre salvar a su amante o liderar Rusia, eligió el bien colectivo. Peter ha empezado a querer seriamente a Catherine, lo que le hace vulnerable en la explosiva pero ya cansada batalla que se desarrolla en palacio y también, más adelante, llegada la hora de negociar sobre su abdicación. Catherine (no es spoiler, es historia) accede finalmente al poder, pero pronto descubrirá que no, no es fácil liberar a un país que no quiere ser libre. Para llevar la Ilustración a Rusia deberá vérselas incluso con su madre, Joanna, encarnada por Gillian Anderson. The Great no es la serie ideal para aprender historia; si acaso, para aprender a hacer contemporáneo lo antiguo y depurar el arte del desplante. Según el universo de su serie, el cóctel molotov se vio por el mundo incluso antes de la Guerra Civil española: Catherine quita una botella de vodka a un tal Molotov, inserta una cinta de lazo y busca el fuego de una vela. ¡Huzzah!