Los puntos sobre las uves | Para rematar, Neguerela

Estrenamos año. O mucho mejora el asunto, o eso de los «felices años veinte» se va a quedar en exclusiva para el siglo pasado, porque felices los veinte de éste no están siendo. El Barça en picado, la precariedad laboral, Nadal en horas bajas, Alonso en horas lentas, los políticos como si fueran quinquis de reyerta continua, Abascal, Iglesias, Casado, Ayuso, Arrimadas, la Covid-19, los negacionistas, el volcán, Armengol, la chica de Ciudadanos, los tarados de Vox, los de Més y su religión, el eterno Vicenç Thomàs y, por si pensábamos que todo podía empezar a mejorar, para rematar, Iago Negueruela. Pero la máxima es reír, no nos queda más remedio: esperemos que 2022 mejore los dos anteriores (difícil no lo tiene), y si los empeora (difícil), al menos que nos dé motivos para el chiste. Pase lo que pase, al lío y diviértanse, que esto empieza.