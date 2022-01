Entrevista virtual | Baltasar

¿Qué tal, don Baltasar?

Pues mire, en estos días, trabajando como un negro.

Eso le ha quedado a usted un poco racista.

Digamos entonces que trabajando como un blanco, pero no sé si va a sonar raro.

Ya que estamos, ¿qué les va a regalar a los racistas?

Pues les regalaría carbón, que es la tradición, pero en los tiempos que corren les regalaría unas vacunitas caducadas...

¿Y si son antivacunas?

¿Racistas y antivacunas? Ya podría ser, los prejuicios y la memez suelen ir juntos.

¿Cómo hacen ustedes para entrar en las casas? Sobre todo en esas con alarmas...

Le diría que somos magos, pero en el gremio de los monarcas también los hay chorizos. Y nosotros venimos de Oriente.

Ahora no sé de qué me está usted hablando

Venga hombre, que es usted español y, hablando de tradiciones, en esto de los reyes chorizos han tenido ustedes una fijación histórica.

No, si ahora va a resultar que es usted republicano...

Mire usted, tampoco. Con presidentes de república chorizos y locos también hacemos una buena colección. A mí me va bien siendo el tercero de los cuatro Reyes de Oriente.

¿Cuatro?

Hay uno que no es mago ni viene con nosotros. No le dejan al pobre. Y bueno... eso de que no es mago...

No le pillo...

Con la pasta que tiene seguro que ha hecho magia, porque otra cosa ya están pensando los fiscales que no puede ser

Por cierto, una curiosidad, ¿la estrella que persiguen ustedes es un cometa, verdad?

La verdad es que no lo sé. A veces hasta pensamos que es un helicóptero.

Y... ¿Camellos o elefantes?

Para mí elefantes. Eso sí, sucede como con los Rolls Royce, son más cómodos pero el mantenimiento es más caro.

¿Alguna instrucción para la noche del 5 al 6?

Que no nos dejen coñac, que acabamos fatal. Y nada de drogas, que camellos ya llevamos nosotros. Y tranquilos, que siempre acertamos.