UII: 40 años de actuaciones de emergencia

El aviso entró en la sala del 092. Un hombre, al parecer perturbado, había tomado rehenes en un piso de la plaza del Carmen, en el centro de Palma. Había encerrado a varias personas en una habitación y amenazaba con matarlas. Un equipo de agentes irrumpió en la casa y se encontró con el individuo, armado con un cuchillo jamonero y un garrote, que les retaba a acercarse. No había tiempo ni posibilidad de negociar, no se sabía si había herido ya a alguno de los residentes. Los policías avanzaron por el estrecho pasillo con la formación conocida como «churro», el primero llevaba un escudo curvado hacia fuera y los demás, en fila india empujaban por detrás. Le arrollaron como un tren de mercancías hasta inmovilizarle contra una pared, donde le redujeron y desarmaron. Cuando revisaron la vivienda encontraron a las cuatro mujeres que había encerrado. Estaban aterrorizadas, pero ilesas. (Vea aquí las imágenes).

Los policías pertenecían a la Unitat d’Intervenció Immediata (UII) de la Policía Local de Palma, un grupo especial concebido para dar la primera respuesta ante cualquier situación de emergencia, desde rescatar a personas atrapadas en un incendio hasta atender una urgencia médica, como un infarto. Siempre hay al menos un equipo de UII de guardia, veinticuatro horas al día, todos los días del año. Un grupo que recientemente ha cumplido sus primeros cuarenta años de historia, durante los que han realizado centenares de actuaciones, y casi siempre siendo los primeros en intervenir.

Fue en 1979, con Ramón Aguiló, primer alcalde de la democracia, recién llegado a Cort, cuando se planteó la necesidad de dotar a la Policía Local de un grupo especial para intervenciones de emergencia. El 14 de febrero de 1980 se presentó oficialmente la que inicialmente se denominó Unidad del 092. Dos años más tarde adoptó su nombre definitivo: Unitat d’Intervenció Immediata.

«En aquella época no había ambulancias, no existía un servicio sanitario urgente salvo unos coches de la Cruz Roja y vehículos de clínicas privadas. Los bomberos también tenían muy pocos medios, y el Ayuntamiento tuvo la visión de crear un grupo de la Policía Local que pudiera suplir estas carencias y ofrecer una primera actuación urgente». Quien habla es el subinspector Juan Antonio Pomar, actual jefe de las UII.

El subinspector Pomar, de 62 años, entró en la Policía Local en 1989 y ha desarrollado prácticamente toda su carrera en las UII. «Teníamos que atender desde evacuaciones médicas -por lo que en los furgones policiales llevábamos camillas para transportar heridos- hasta incidentes de orden público», recuerda. «Era la época en la que nos encontrábamos con peleas multitudinarias en la plaza Gomila, auténticas batallas campales entre punkies y rockers, o con las que provocaban los marineros de los portaaviones americanos».

A lo largo de estos cuarenta años los medios y la preparación de las UII han cambiado, pero la esencia permanece. Se trata de ofrecer una primera respuesta ante una situación de emergencia. «Nos encontrábamos con que a veces llegábamos a un incendio antes que los bomberos, y existía la posibilidad de que hubiera gente atrapada, así que incorporamos unos primeros equipos rudimentarios de respiración autónoma, que en realidad eran botellas de buceo adaptadas y pesaban una tonelada», explica el subinspector. «También incorporamos equipos de escalada para poder entrar en las casas por las ventanas».

Aquel primer grupo de UII estuvo dirigido por el sargento Jaime Aloy y los cabos Juan Antonio Albertí y Agustín Vidal. En total, quince policías repartidos en tres turnos para cubrir las 24 horas, todos los días. En la actualidad está integrado por 28 agentes, «aunque deberíamos ser 35», comenta Pomar. El grupo está pendiente de nuevas incorporaciones, que además deben contribuir a rebajar la media de edad, en la actualidad de unos 45 años. «Nos estamos volviendo un poco viejos», prosigue Pomar, «y esta unidad tiene la necesidad de contar con gente joven. Es necesaria la convivencia de jóvenes y veteranos para inculcarles el espíritu del grupo».

Espíritu. Pomar lo repite cuando se le pregunta por los requisitos que deben cumplir las nuevas incorporaciones. De entrada descarta el perfil de Rambo, de héroe solitario. «Precisamente lo que buscamos es gente que sepa trabajar en equipo, personas disciplinadas, con autocontrol, entrega y sacrificio. Eso es más importante que la parte física. El físico se adquiere y la técnica se aprende, pero lo fundamental es la parte psicológica: saber mantener el tipo, no entrar en conflictos, y si se tiene que actuar, hacerlo de forma proporcionada. Tiene que ser muy equilibrado, no puede perder los papeles».

Todos los miembros de la UII son voluntarios. Se les exige un mínimo de dos años de experiencia, y los jefes de la unidad suelen actuar de ojeadores entre los jóvenes policías, cuando detectan que un agente responde al perfil que buscan. Un perfil que tendrá que ser confirmado mediante un test psicológico.

Una vez en el grupo, los agentes son sometidos a un programa de reciclaje continuado, tanto teórico como práctico, y aquí es determinante el oficial Sebastià Marqués, responsable de formación. Marqués es otro de los veteranos de la unidad. Con 49 años, lleva desde los 19 en la Policía Local, y desde los 21 en la UII.

Los miembros de la unidad trabajan mucho las prácticas de tiro y defensa personal, con defensas cortas y largas, pero también actuaciones en orden público, rescates o asistencias sanitarias. La formación incluye el manejo de los Equipos de Respiración Autónoma (ERA), los desfibriladores, primeros auxilios, o apertura de puertas (y aquí es importante decidir si, en caso de incendio, es conveniente abrir o no, ya que una corriente de aire puede avivar las llamas).

«El espectro con el que trabajamos es muy amplio, y muchas veces no sabes qué te vas a encontrar», comenta el oficial Marqués. «A veces llegamos a un servicio antes que los bomberos y la ambulancia, así que lo primero que hay que decidir es si lo que vamos a hacer va a ayudar o no, nosotros no somos bomberos ni sanitarios. Cada año evaluamos las necesidades y establecemos un plan de formación».

Por definición, los UII tienen un tiempo de respuesta muy corto. Continuamente hay al menos un furgón en marcha en las calles de Palma, dispuesto a acudir a un auxilio. En casos de violencia de género el compromiso es intervenir antes de nueve minutos. Muchas veces el tiempo de respuesta es menor. «Todos los compañeros tenemos claro que el objetivo es actuar lo más rápidamente posible», prosigue Sebastià Marqués, «porque la diferencia de unos minutos a veces puede ser vital». El oficial recuerda que la unidad tiene una felicitación oficial del 061 por sus intervenciones en accidentes de tráfico.

¿Cuáles son los principales servicios que recuerdan estos dos veteranos? «Son muchos, pero los que más recuerdas son siempre aquellos en los que has podido ayudar a alguien», explica Sebastià Marqués. «Cuando le has hecho la reanimación a una persona que ha sobrevivido y luego has podido hablar con ella y comprobar que se ha recuperado. Luego hay muchos que terminan mal, como accidentes de tráfico con víctimas, pero esos tienes que hacer un esfuerzo por olvidarlos, porque no puedes llevártelo a casa».

El jefe de la UII apunta: «Para mí, lo más duro en todos estos años de servicio fue el periodo de confinamiento a causa de la pandemia el año pasado. Estar de servicio en calles como el Borne o la Rambla, completamente desiertas, sin cruzarte apenas con nadie, salvo compañeros de otros cuerpos, fue durísimo a nivel emocional. Es verdad que no hubo apenas conflictos, pero me costó mucho perder el contacto diario con los ciudadanos».

A lo largo de más de cuatro décadas la UII ha participado en las tareas de auxilio frente a los mayores desastres registrados en Palma. El 26 de octubre de 2009 sus agentes fueron de los primeros en acudir a la calle Rodríguez Arias, en el Camp den Serralta, donde se acababa de derrumbar una finca de tres plantas atrapando a varias familias bajo los escombros. «Durante dos días estuvimos colaborando en el desescombro, ayudando para sacar los cadáveres», rememora el subinspector Pomar.

O la devastadora tormenta que asoló una gran área de la ciudad en octubre de 2007, cuando un cap de fibló recorrió el cauce de la Riera, a lo largo del Paseo Mallorca hasta Can Valero. «A mi equipo nos pilló en unas prácticas de tiro, en la carretera vieja de Sineu», prosigue Pomar. «Cuando tratamos de regresar a Palma nos encontramos todas las carreteras bloqueadas. Los postes eléctricos habían caído en el polígono de Son Castelló y los cables estaban en la calzada. Tuvimos que cortarlos para abrir las vías. Además las comunicaciones se cayeron y nos quedamos sin contacto con la central». ¿Qué se hace en una catástrofe de esas dimensiones? «Empezar por solucionar lo que tienes más cerca, y a partir de ahí, te vas organizando. Y lo primero es garantizar la seguridad de las personas», concluye.