Perdón por la indiscreción | La vuelta de los Christmas Reales

Para los cronistas sociales y de la Familia Real existen una serie de momentos álgidos en su programación anual; sin duda, las fiestas navideñas son uno de ellos. Esperamos como agua de mayo las postales tradicionales que desde Zarzuela mandan a los medios de comunicación, pues es una ocasión única de ver a todos sus miembros juntos y, estos tiempos de mascarillas, ver a los reyes y sus hijas sin ella es casi también un motivo más de satisfacción. Siempre, además, nos arroja nuevas pistas sobre el estado de las relaciones familiares e invita a elucubrar mucho más. En el de este 2021 se confirma que la princesa Leonor ha regresado a casa por Navidad tras concluir el primer trimestre del curso en el internado Galés; que la infanta Sofía sigue creciendo y superando en altura a su hermana, y que doña Letizia, al parecer, se ha hecho un nuevo retoque estético, sutil. También aparece el rey Felipe VI, claro, que se tiene que agachar para salir en la fotografía, tomada hace tan solo unos días en lo que parece ser uno de los jardines del palacio de la Zarzuela. Se les ve en actitud relajada e informal, aunque la procesión va por dentro: hace semanas que se especula con la vuelta del emérito Juan Carlos a España y se le está buscando casa. Mientras tanto, él y doña Sofía felicitan las fiestas a sus súbditos con la imagen del belén napolitano del Palacio Real y como si aquí no pasará nada. Todo muy normal... Pero es que es Navidad.

Mariah Carey y el GPRO Valparaíso

No, la cantante no ha actuado aún, que sepamos, en el GPRO Valparaíso Palace, pero si el All I want for Christmas is you es el tema oficial de las fiestas, éstas no pueden arrancar en Mallorca sin el cóctel organizado por el establecimiento que dirige Toni Ferrer. No falla nunca. En esta ocasión, la decoración -de la mano de Victoria Fuster- estuvo inspirada en el popular cuento de Navidad del Cascanueces, así como a todos aquellas tradiciones más clásicas de estas fiestas en todo el continente Europeo. Pudimos brindar, que de eso se trata, con amigos como David Fernández, Helena Montes, Anna Ferrà, Lorena Fernández, Patricia Riu o Izaskun Goya. También saludamos a Toni Bennassar, Neus Cortés, al teniente Ortiz y María José Guerrero, o a Júlia Serra, Tamara Millán y Eloisa Kassai. La comida, pequeños bocados con los platos típicos navideños de Europa, fue obra del chef Carlos Botella, que pudo también abrazar a dos incondicionales como son Margalida Alemany y Ana Font.

Más que papeles decorativos

Sirvan estas próximas líneas para reconocer el arte, la profesionalidad y el empeño de Georgina Sas. Ella solita tuvo una idea y ha desarrollado un proyecto que esperamos tenga una larga trayectoria. A través de papeles decorativos de papel ha montado Wallpapers Made in Mallorca, una firma que se caracteriza por su calidad, valor artístico y un lenguaje visual propio y que lo define. Así se pueden adquirir papeles firmados por artistas de la talla de Albert Pinya, Núria Marquès, Pep Guerrero, Bàrbara Juan, Xavi Muñoz, Tatiana Sarasa o Toni Sorell para Rotuïlla.

La primera colección, que se pudo ver y disfrutar en el espacio The Hub, en Palma, consta de 9 diseños diferentes, frescos y atrevidos, muy especiales. Así al menos lo expresaron amigos como Nico Guevara, Luis Jaume y Luis Jacobo Jaume; también el grupo formado por Clara Bertola, Antonia María Mora, Mariabel Guerrero y Benita Ramon o Lluïsa Vidal, Julià Frau, de Sangría Rita, y Marga Reus. También conversamos con Fabiola Bonilla, Pepa Olmedo, Javier Bonet y el nuevo presidente de la Asociación de Artistas Visuales, Álex Ceball.

Y si han llegado hasta aquí, no se asusten con lo que les voy a decir: Feliz Nochebuena y feliz Navidad porque sí, el próximo domingo seguro que muchos de ustedes estarán disfrutando en familia de una dulce resaca de turrones y villancicos. A este 2021 le quedan solo 12 días: aprovéchenlos.

X Aniversario del Christmas Market Portals

El tradicional Mercado Navideño cumple ya una década y sus responsables han preparado una serie de eventos para celebrarlo por todo lo alto. De hecho, hace unos días y antes de la inauguración, el Christmas Market salió de Portals para ofrecer una actuación en Palma. Estará abierto hasta el 6 de enero.

Nuevas recetas del joven Chef Juan Pinel

Coincidiendo con la época de brindis y encuentros prenavideños, el hotel Saratoga reunió a un grupo de amigos, clientes y comunicadores para presentarles el nuevo concepto del Blue Jazz Club Restaurant, ubicado en la séptima planta del establecimiento sito en el Paseo Mallorca. El joven chef Juan Pinel es el encargado de elaborar y renovar una carta con propuestas culinarias apetecibles y tradicionales. No se perdieron la degustación, Toni Rosselló, Gabriel Galdés, Mercedes Riudor, Pedro Vidal, Rosa Llompart y Guillermo Pascual, así como Juanjo García-Consuegra, Javier Balaguer y Mar y Marian Julià, que arroparon al joven cocinero junto a la propietaria, Cati Borràs.

Tributo y elogio de la sobrassada

Durante la asamblea anual de la IGP Sobrassada de Mallorca, celebrada en el GPRO Valparaiso Palace, se hizo entrega de las medallas de oro a Antoni Estrany Siquier y Pep Lluis Munar Masot por su dedicación y contribución al desarrollo y conocimiento de la Sobrasada de Mallorca. Estuvieron presentes el presidente del Consejo Regulador, Andreu Palou, así como la ya ex Directora General de Políticas para la Soberania Alimentaria, Paula Valero.

Rafa Nadal, Premi Popular d’Honor

La Cadena COPE celebró hace unos días una edición más de sus Premis Populars, y ya van 42. La cita, que tuvo lugar el restaurante de Es Molí des Comte, contó con la presencia del presidente de la Cadena COPE, Fernando Giménez Barriocanal; el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltavull y otras autoridades y personalidades de la sociedad civil balear. El tenista Rafel Nadal, que se llevó todos los flashes, recibió el Popular d’Honor por su labor social.