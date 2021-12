Entrevista virtual | Papá Noel: Yo soy republicano

¿Qué tal, don Nicolás?

Muy atareado... Menos mal que tengo a los elfos currando.

Por curiosidad, ¿cuánto le paga usted a los elfos?

Esto es una cooperativa. Soy un asalariado más.

¿Y a los renos no les paga?

¿Paga Armengol a los militantes del PSIB, o Prohens a los militantes del PP, o la chica de Ciudadanos a sus militantes?... Bueno no, ésta no, que militantes no tiene. Por cierto, ¿sabe usted cómo se llama?

Se ha olvidado usted de Més y el Pi

Es que estos no sé si pagan a los militantes.

Lo tendrá usted todo preparado ya...

Aún quedan cinco días. No nos precipitemos. Que tengo a la mitad de los elfos en Amazon y a la otra mitad litigando con el banco.

¿Qué le han pedido, por ejemplo, los reyes?

Con esos no me hablo. Mucho paje raro con leotardos tienen esos.

Me refería a los reyes de España

Como usted debe suponer, yo soy republicano. Eso de los reyes es antiguo.

¿Y el emérito?

Ése no ha pedido nada. Supongo que es porque ya tiene de todo. De hecho, si no me llega para la Nochebuena le voy a pedir un crédito.

¿Qué me está contando?

Usted no ha visto el casoplón donde vive en Abu Dhabi. El Palacio de la Zarzuela a su lado es la caseta del perro.

¿Tan grande es ese edificio?

Si se pone usted en la puerta a veinte metros, y mira usted tapándose un ojo, no le cabe entero.

¿Qué le han pedido nuestros políticos?

Esos solo piden votos... y eso, como usted comprenderá, excede de mis competencias.

¿Que excede de sus competencias?

Sí. En ese terreno soy como una Comunidad Autónoma. No tengo competencias... Ni quiero que me las transfieran.

¿Cuál será su regalo estrella esta Navidad?

Vacunas. Se lo voy a llevar a los antivacunas en supositorios. Que igual la vía de administración resulta que es muy importante.