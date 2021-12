Dionís a taula | Macada 2017 Butxet: un vi mineral fet a 500 metres de l’Albufera

Quan una persona és conscient que fa allò que realment vol, crec que es pot arribar a sentir més lliure i més segura. El 2018, Llorenç Perelló va deixar la seva gestoria per només fer vi. En aquest marc es va començar a gestar Macada, que ha esdevingut el vi més especial dels que s’elaboren a can Butxet (Muro).

Som davant la primera anyada de Macada, del 2017, i només se n’han fet 2.400 ampolles. El nom ens indica que al terreny on hi ha sembrats els ceps de vinya hi abunden les pedres, concretament els macs. Llorenç Perelló l’ha elaborat amb tres varietats: Merlot, Callet i Mantonegro. La internacional és la que hi predomina. De fet, a Butxet són de l’opinió que les varietats mallorquines estan bé, però que necessiten complementar-se amb les internacionals per aconseguir un vi de més qualitat.

Com l’elabora? Idò després de la fermentació, el vi reposa dotze mesos en botes de primer any de roure francès i americà. Passat aquest temps, està dos mesos en dipòsit d’acer inoxidable i, després, s’embotella. Així, en ampolla hi ha descansat dos anys més.

Atès que la terra on Butxet té sembrades les vinyes es troba a 500 metres de l’Albufera i que se situa per davall del nivell de la mar, és normal que s’hi trobin restes de copinyes i altres elements marins, la qual cosa aporta un toc mineral al vi.

Macada 2017 està il·lustrat amb una fotografia d’un circell sec enrevoltillat a un filferro durant l’hivern, un disseny que continua amb la imatge gràfica dels altres vins que Perelló elabora. És un vi de color vermell viu, que té aromes de pruna i de confitura, amb una acidesa important. És un vi de guarda que evolucionarà encara més en els propers 6-8 anys. És ideal per acompanyar carn de caça i carn vermella, com ara una mitjana de vaca madurada.