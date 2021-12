Cuina amb memòria | Sopa torrada de peix amb pilotes

La sopa torrada, feta amb llesques de llonguet torrades dins el forn, no té cap semblança amb les sopes tradicionals. Aquestes es fan amb pa i són molt primes, especialment des de que no es fan amb el trinxet sinó amb una talladora mecànica, mentre que les de llonguet, de color, sabor i textura diferent, són més gruixades. Dins el receptari hi ha fórmules diverses de sopa torrada: de carn o peix, enriquides -o no- amb vegetals i pilotetes més petites de l’habitual. Potser sempre el més important sigui obtenir un brou de qualitat. Les pilotetes s’obtenen aprofitant la carn o el peix bullit.

Ingredients Sopa torrada, peix variat, gerret, ceba, tomàtiga, carxofes, pèsols (o també pèsols de bullir o de garrova), oli, all, julivert, llorer, 1 ou, pa mullat, farina, pebre bo i sal. Preparació Elaborarem un bon brou de peix. Sofregirem en oli una ceba petita tallada en juliana; minuts després hi afegirem tomàtiga, un all aixafat i un brot de julivert. Minuts després introduirem el peix, que també sofregirem i li donarem unes quantes voltes. Podem aprofitar els caps de peix (rap o lluç, per exemple) que tenguem reservats.

Afegirem l’aigua i una punta de fulla de llorer i deixarem bullir uns 20 minuts. Eliminarem l’escuma que es produeixi.

Colarem el brou. Posarem la quantitat que necessitem dins una olla o greixonera.

Quan el brou prengui el bull, hi introduirem unes carxofes tallades en grells o en quarts i una grapada de pèsols. Al llarg dels mesos que no hi ha pèsols tendres, es poden utilitzar els de garrova.

Abans, haurem seleccionat les popes del peix bullit, sense cap espina (els caps d’un peix gros aporta molta popa aprofitable).

Tallarem amb el ganivet aquesta popa, a la qual afegirem mica de pa, julivert ben picat i all al gust, no massa. Ho assaonarem amb sal i pebre bo i agregarem un ou per fer lligar la massa.

Ho mesclarem bé, farem unes pilotetes un poc més grans que avellanes, les passarem per farina, les fregirem i reservarem.

Quan les carxofes i els pèsols són quasi cuits, introduirem les pilotetes dins el brou, tan sols uns minuts, suficients perquè aportin el seu gust.

Posarem la sopa torrada dins plats individuals (la quantitat a gust del comensal) i l’escaldarem amb el brou, la verdura i les pilotetes.