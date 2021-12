Perdón por la indiscreción | Capital del diseño

Yo no sé vosotros, indiscretos, pero a mí me ha dado un vuelco el corazón al mirar el calendario y ver que esto se acaba —no el mundo, aunque a veces lo parezca o incluso deseemos la extinción de la humanidad—, sino el año. Dos semanas y ya tendremos aquí la cena de Nochebuena y las comidas de Navidad. Dicen que este 2021 acabará casi como el 2020, en medio de una nueva oleada de coronavirus, con restricciones fluidas y con el miedo otra vez instalado entre nosotros. Ya no sé ni qué deseo pedir para el 2022 a la vista de cómo están las cosas. No sé si decir eso de «mejor que nos quedemos como estamos», por lo que pueda pasar. Eso sí, ojalá sigan existiendo iniciativas, gente con ganas de lanzar proyectos y de colaborar aunque se trate de competencia: el talento empresarial en esta isla es infinito.

MADD De verdad que fue un gustazo haber asistido a la presentación de Mallorca Design District (MADD), un distrito donde el diseño y el living son los protagonistas. De nuevo, iniciativa privada con colaboración pública, la del Ajuntament de Calvià, para poner en valor esta vez a las empresas ubicadas en el polígono de Son Bugadelles y en un espacio, The Circle, que recuerda mucho a otros coworking en territorio estadounidense. Con Mariana Muñoz como presidenta de este distrito, firmas como Durán, Alibaz, Engel & Völkers, Maxim Confort, Red Gallery, Grupo Trato, Domus Vivendi, Eccowins, Lions Gate Capital o Jardind de Tramuntana, entre otros, forman parte de esta iniciativa que contó con una presentación multitudinaria en la que vimos a Gabrielle Ripoll, Pedro Monge, Juanita Casas, Isabel Iboleón , Bernat Vidal, Hada López, Pau Pont o Alma López, entre otros. También vimos al alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, que alabó esta iniciativa de economía circular que supondrá un estímulo para el municipio «porque dará un impulso a un sector comercial constituido básicamente por pequeñas empresas que trabajan durante todo el año y que, por tanto, pueden ayudarnos a diversificar nuestro tejido productivo», aseguró. Almendra autóctona Seguimos hablando de iniciativas con acento cien por cien mallorquín y que siguen poniendo de manifiesto que el producto local es infinito y de la máxima calidad. Ametlla+ de Mallorca presentaba también hace unos días en el Convent de la Missió su nuevo producto: Dukkah, una especia a base de almendra cruda y tostada IGP Mallorca, alga wakame, sal marina, pimienta negra, perejil, piel de limón, ajo liofilizado e hinojo que, en los platos de la chef María Solivellas alcanza un sabor sublime. Con la colaboración de la frutería S’Hortolà, al cóctel degustación asistieron, entre otros, Kris Mateu, de Adicta a la Carta; nuestro compañero Santi Fabrer, de Manjaria; así como la directora de Sotheby’s, Alejandra Vanoli; Juan Antonio Fluxà, de Lottusse, junto a su mujer, Ana Hernández; la diseñadora Rosa Esteva, de Cortana; Dolores Luque, de Formentera Aguamarina o Marlene Albadalejo, de La Pecera y responsable del proyecto de interiorismo de las tiendas de Carmina Shoemaker en Dubai y Nueva York en colaboración con Fusteria Campanet y que en su día conocieron en exclusiva en esta sección. Fue también un placer reencontrarnos con Philippe Salvà, que nos contó su nuevo proyecto en bodegas Santa Caterina, en Sencelles, y al que deseamos muchos éxitos. Comida navideña en latitud 39, en el Port d’Andratx No es fácil sobrevivir y mantenerse abierto durante todo el año pero esa es la intención de Toni Vera, uno de los socios del Latitud 39, restaurante en el Port d’Andratx y que a lo largo de estos últimos días está ofreciendo un almuerzo a amigos para brindar por las fiestas y presentar los menús de cara a los próximos días navideños. Con el chef Mauricio Farinola al frente de un equipo en el que también se encuentran Iván Barco, Rafael Spindola y Francisco Fernández, se degustó, entre otros, una ensalada de lentejas y cigalas exquisitas. El Museu de Mallorca celebra 60 años Un impresionante videomapping en que se desvelaban las obras más destacadas del centro fue el eje central de los actos de conmemoración del 60 aniversario del Museu de Mallorca; una velada que contó con autoridades como la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, o la titular de Cultura i Patrimoni insular, Bel Busquets, y que reunió a cerca de un centenar de amigos, visitantes habituales y también a tres de los directores que ha tenido el museo a lo largo de estas décadas: Guillem Rosselló Bordoy, Joana Maria Palou y su actual responsable, Maria Gràcia Salvà. Top Women Talks y las claves de la felicidad Nueva edición, y ya van tres, del Top Women Talks, una jornada en la que expertas de la isla, consultoras, terapeutas, psicólogas, economistas y nutricionistas se reunieron de la mano de CaixaBank, la Fundació Sa Nostra y Son Termes para analizar las claves de la felicidad y dotar de herramientas a las asistentes para que vivan una vida más consciente y alegre. Participaron Andrea Guzzi, Beatriz González y Sandra Donadeu, entre otras.