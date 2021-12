Dionís a taula | Per endolcir les festes de Nadal

Totes les vegades que he dinat a Amadip-Esment de Palmanova sempre han estat una bona experiència: hi he passat molt de gust de menjar. El darrer pic va ser fa devers dues setmanes i hi vaig tastar els torrons que elabora el personal d’aquesta entitat essencial, que no solament elabora productes, sinó que també és un centre formador i d’ocupació sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Tot i que jo no som gaire llépol, he de dir que em varen encantar. Per aquest motiu, vaig voler parlar amb Òscar Martínez, cuiner i responsable de l’obrador d’Amadip-Esment. Explica que una de les premisses innegociables que segueixen fil per randa és usar el producte de quilòmetre zero de qualitat abans que qualsevol altre. «Per exemple, usam l’ametla d’aquí perquè és de les millors de l’Estat, com queda palès amb el segell de la indicació geogràfica Ametla de Mallorca, que vetla pel vincle amb l’origen d’aquest aliment i també perquè sigui excel·lent». Els torrons que fa Amadip-Esment són de quatre castes diferents. D’una banda hi ha els que tenen la base de xocolata, com ara el de xocolata negra 70% amb ametla i el de xocolata amb llet i ametla. Després en fan un amb massapà, que és el torró de crema cremada (amb vermell d’ou i vainilla fresca), i el tercer tipus és el de xocolata amb llimona. Les ametles provenen de Camp Mallorquí, els cítrics són de Sóller i la xocolata és de la firma Valrhona. Amadip-Esment va començar a fer torrons quan obriren el Forn Pes de sa Palla de Palma, l’any 2015, i va tenir el destacat reboster Oriol Balaguer com a assessor en tot allò relacionat amb dolços i pastissos. Avui dia, Abdel i Isabel acompanyen Òscar en la seva tasca, juntament amb quatre persones més que, a més d’haver-se format amb Amadip-Esment, hi treballen de valent: Nati, Alejandro, Pablo i Marta. Des del passat mes de setembre, l’obrador de pastisseria, gelateria, xocolata i torrons es troba a Inca, mentre que a Palma (al passatge de Cala Figuera) s’hi manté la producció de pa, brioixeria i rebosteria salada illenca. Els torrons es poden trobar tant a aquestes dues botigues, com també al Forn Pes de sa Palla i al restaurant de Calvià. Els torrons d’ametla i xocolata es troben a la venda tot l’any, mentre que els de vermell d’ou i el de xocolata amb llimona es fan des de final de novembre fins a final de gener.