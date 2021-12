Entrevista virtual | Angela Merkel: "Me voy a ir a Mallorca"

¿Qué tal, doña Ángela?

Encantada. Feliz como una perdiz.

¿Se jubila?

Pues claro. Usted no ha oído el pastón que me van a pagar hasta que la palme; si no, no preguntaría eso.

¿Qué le ha quedado a usted por hacer como cancillera?

Me he quedado con las ganas de darle una somanta de azotes al borrico de Boris Johnson, pero ya sabe usted que la diplomacia no permite hacer cosas así... pero tenía unas ganas...

Dieciséis años de cancillera...

Si le soy sincera, no tenía la intención de durar tanto en el cargo. Yo no tenía ese proyecto, como la chica esa que manda aquí.

¿La chica esa que manda aquí?

Armengolen o así, me dicen que se llama los alemanes que viven aquí.

Dice su sucesor que quiere establecer la vacunación obligatoria en Alemania, y multar al que no cumpla.

Olaf siempre ha sido un blando.

¿Un blando?

Yo empezaría fusilándolos un poco. No mucho. Para que entendieran el mensaje.

Usted gobernó con los socialdemócratas...

Hombre, si le parece iba a gobernar con los ultraderechistas alemanes. ¡Son nazis! No se puede gobernar con nazis.

Aquí tenemos la suerte de no tener partidos nazis.

¿Cómo es la ultraderecha de España?

Bueno, son antivacunas, defienden la memoria de Franco, están contra los inmigrantes, niegan la violencia de género, les gustan las armas, la banderita del aguilucho...

Resumiendo, son nazis. ¿Y no están prohibidos? Están ustedes como cabras.

La derecha democrática española gobierna con ellos en muchos sitios y no pasa nada.

Ingenuos.

Su amigo Olaf ha pasado de su partido para gobernar

No es mi amigo. Y supongo que Pedrito le habrá dicho a Olaf que gobernar sin nosotros es fácil.

¿Qué opina de Pedrito?

Tengo debilidad. Me voy a ir a vivir a Mallorca para estar más cerca. Un rollito de primavera.