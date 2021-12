Perdón por la indiscreción | Turno de luces y brindis

Cuando lean estas páginas yo espero estar a varios miles de kilómetros, disfrutando, si la pandemia nos da una pequeña tregua, de unos días de descanso. Lo cuento porque quería inundar del espíritu navideño que ya nos rodea -y de hecho, lo van a leer, los eventos que traemos en estas páginas se celebraron en torno al encendido de luces- y no me va a salir -a pesar de mi felicidad por las vacaciones- a causa de ver las fotos de la mega fiesta que Rafa Nadal, el mallorquín más ilustre, el deportista más laureado, celebró en Madrid para celebrar el décimo aniversario de su Fundación. Que digo yo que podría haberlo hecho aquí en su tierra, en su Manacor natal, y eso sí que hubiera tenido repercusión mediática internacional, sin cargo a fondos de la ecotasa. Pero no. El tenista, acompañado por su mujer, Mery Perelló -a la que siguen embarazando cada dos por tres- y el resto de su familia, reunió en un photocall en el Consultado Italiano de la capital, no solo a las principales autoridades madrileñas, sino también a la cantante Vanessa Martín, la bailaora Sara Baras o la periodista Isabel Jiménez, entre otros. De verdad que cuesta muy poquito hacer las cosas bien. (Vea aquí la galería).

Chocolate, cuartos y diseño Estos días, se pueden imaginar, los eventos crecen y se suceden sin interrupción. Ya les escribí hace unas semanas que no quedaba un hueco libre ningún miércoles ni jueves de lo que queda del año, y vamos camino de que se complique el resto de días. Un buen ejemplo es lo que sucedió el pasado 24 de noviembre, coincidiendo con el encendido de luces navideño al que el Ajuntament de Palma no quiso poner hora y que provocó que la gente esperara amontonada en el Borne entre la franja horaria de las 18 a las 20 horas; todo muy normal. La cuestión es que, aprovechando ese acontecimiento, se sucedieron una serie de fiestas que no quisimos perdernos. Empezamos primera parada en el Espacio Home Design de Sant Feliu. Allí, la firma de moda Zöe Jordan (una de sus prendas apareció en un vídeo musical de Maroon 5 y fue una locura) organizó un showroom con lo más destacado de la colección y ofreció, además, una serie de talleres infantiles para que los más pequeños de la casa aprendieran a hacer neules. Allí, entre brindis y galletas, nos encontramos con Soraya Moussaoui, que emprende nueva aventura laboral, o con Frida Garby, responsable de la cita. También saludamos a Anuska Menéndez, Julià Frau, de Sangria Rita, o a Kim Enbom y Therese Edström. Después, cuando el frío ya apretaba más, buscamos refugio en el Nivia Born Hotel, que para la ocasión invitó a influencers, periodistas y amigos a ver desde la terraza el encendido. Chocolate y cuarto en mano, hicimos también chin chín con Óscar González, de Comunicación, así como las amigas Mollie Barasch, Laura Fernández y Amanda Cabot, entre otros. También nos dimos una vuelta por el Corte Inglés de Avenidas, donde recreamos la emoción de los Juegos Olímpicos de Barcelona, con pebetero incluido. Fue mágico ver a Xavi Torres, Úrsula Pueyo, Joan Munar o Álex Sánchez. Pinchos y cócteles ¿Y qué se hace en Navidad? Pues comer y beber más de lo normal. Así que la XVII edición de TaPalma, enmarcada en estas fechas prenavideñas, no ha podido tener más éxito. No solo de participación, con los 34 bares y restaurantes que decidieron apuntarse a la cita, sino con la apabullante convocatoria a cada uno de sus actos. Y no era fácil porque, como les he comentado, había para elegir. Así que, en un resumen rápido, nos marchamos en barco hasta Ibiza con Koldo Royo y amigos como Alba Soto, Juanrra Martínez y Marga Mayans, y nos divertimos en la premier de la cita en las instalaciones de MG-Autovidal. Allí coincidimos con Silvia del Monte y Ana Fuster; con Eugenio Molina, Paula Sanchís y Antoni Cañellas; con Sara Gómez, Victoria Ruiz de Gómez y el comunicador Joan Monse o con María Juan Barceló. ¡Disfruten del puente! En la trastienda de los Enderrock 2021 Con el músico Pep Suasi y la cantante y actriz Enka Alonso ejerciendo de maestros de ceremonias, y con el Teatre Xesc Forteza como escenario, se celebró ante cerca de 400 invitados, la cuarta edición de la fiesta de la música balear. Los premis Enderrock 2021 fueron una oportunidad única de aplaudir a Maria Hein, mejor artista revelación y mejor canción por Sa teva presència. En la previa, coincidimos con Tomeu Penya, Bep Marquès o el inigualable Baldo. Exitosa III edición del rally Atlante La marina moll vell de Palma fue de nuevo el escenario escogido como sede del rally Atlante de clásicos que, en su tercera edición, parece ya consolidarse entre los fanáticos del motor ya que participaron casi medio centenar de vehículos. La entrega de premios, a pesar del frío, resultó también ser todo un evento festivo con muy buen ambiente y en el que pudimos ver, entre otros, a Ángel Plaza, Mónica del Toro, Paco Pelluz, María Valdez o Lorena Martínez.