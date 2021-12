La magia del canto de la perdiz

Esta ave —objeto del deseo de los cazadores y de los amantes de la buena mesa— ha dado nombre a una feria original y que ha sido pionera en Mallorca en temas monográficos, tan habituales en nuestra isla en 2021. Con el título de ‘I Mostra i Fira de sa Perdiu a Mallorcaa, nació en 1979 con un certamen que premiaba a las mejores perdices. El éxito obtenido sirvió de pretexto para que, al año siguiente, el Ayuntamiento organizara una gran feria que incluyera también las paradas habituales y puestos de venta. Fue el renacimiento de la feria de Montuïri, ausente durante los 35 años anteriores. Antaño se celebraba cada 8 de septiembre, el día de la Mare de Déu dels Missatges, coincidiendo con el final de la campaña agrícola veraniega y el cambio de amos y missatges de las posesiones mallorquinas. Actualmente y casi desde su renacimiento, tiene fijada la fecha del primer domingo de diciembre.

Fue el sábado 8 de diciembre de 1979 cuando la Societat de Caçadors organizó la primera edición. No se tenía constancia de una celebración similar en otros lugares del Estado. Los organizadores de Montuïri solamente conocían entonces la de Yeste (Albacete). Aquella edición inaugural inscribieron su nombre las primeras aves en el ránking de la Fira: ‘Llombrardent’ de Damià Verger de Llucmajor; ‘Gallicant’, de Mateu Pascaró de Campos ;y ‘Terror’, de Pere Obrador de Cas Concos.

Joan Miralles Julià, presidente de la Societat de Caçadors de Montuïri, organizadora de un evento que se convertiría en anual, ya anunció entonces y con razón que «la feria nació con el objetivo de concienciar a la gente sobre la protección y repoblación de la perdiz, puesto que su extinción se encontraba muy cercana». Aquella primera edición hubo una mesa redonda sobre sistemas de caza, protección y repoblación de la perdiz.

La extraordinaria aceptación de la I Fira de sa Perdiu animó al Ayuntamiento socialista a reinstaurar, el 23 de noviembre de 1980, la antigua feria de Montuïri. La Comissió de Cultura —encabezada por el concejal Josep Maria Munar— pretendía «darle la fuerza de antaño».

Un gran número de personas y entidades colaboraron en el reto. La feria resurgió «no solo por tradición —apuntó entonces el alcalde Francesc Trobat— sino por la importancia económica que suponía dar a conocer los productos locales». Fue denominada II Fira de sa Perdiu, ya que tenía como acto central la muestra y concurso de perdices.

Aunque la anterior y desaparecida en 1944 feria de la Mare de Déu dels Missatges estaba enmarcada en un ambiente agrícola y básicamente de fiesta y compraventa, la nueva la fira montuïrera —«artesanal, agrícola, ramadera i de caça», como se le calificó— abarcó diversos sectores de la actividad laboral. Aquel 1980 participó la Cooperativa Artesanal de Montuïri, que expuso y vendió bordados, fruncidos, sábanas, colchas, ajuares de mesa, cerámicas...

La Cooperativa Agrícola instauró la muestra local de ovejas; el mecánico Francesc Ferrer coordinó en Es Dau una exposición de maquinaria agrícola y de vehículos; se dieron pautas para la investigación sobre el ca de me mallorquín; se montaron exposiciones, un concurso de cans eivissencs, diadas culturales, conferencias... La renovada feria se trasladó en fechas posteriores al primer domingo de diciembre como fecha fija en el calendario y así se sigue manteniendo. Comenzó con buen pie y en 2021, cuarenta y dos años después, continúa.

La Fira de sa Perdiu de Montuïri ha ocupado siempre un lugar privilegiado en el calendario de fiestas insulares. A lo largo de las cuatro décadas han ido sucediéndose nuevas incorporaciones y actos que se han añadido al programa en torno a la feria, tanto en domingo como en días circundantes. Entre otros muchos cabe señalar la Trobada del Ca Rater, concurso-exposición de esta raza que nació en Montuïri en 1990 y que se ha convertido en la muestra insular por excelencia; la Setmana més poliesportiu para fomentar el deporte base; presencia de stands de productos y empresas de la villa; cata de vinos locales a cargo de la Confraria Tastavins; participación de nuevas entidades del pueblo —como, por ejemplo, de la tercera edad—; actos infantiles; bailes mallorquines; muestra de perros de todas las razas organizada por la Societat Canina y valedera para el campeonato de Balears; muestra artesanal, teatro, presentaciones de libros, Trobada del Ca de Bou, exposiciones de flores, coches y motos antiguas; puertas abiertas en el museo arqueológico de Son Fornés; carreras populares, ciclocross, excursiones, exposiciones culturales, artísticas y de diferentes tipos; conciertos, recorrido de tapas, actividades deportivas diversas; mercat pagès, torrades populares, concurso Tall amb Motoserra,… y un largo etcétera.

En 2000 la novedad resultó el Mercat Medieval, que quedó emplazado en el magnífico marco que ofrece la emblemática zona del Molinar. Unas actividades han continuado, otras han aparecido en determinados años y algunas ya no se celebran.

A continuación figuran algunos de los grandes eventos que se han organizado y que han brindado mayor realce a la Fira de sa Perdiu.

La fira en altres temps

«D’anar a sa fira no estic segur/ jo no hi he de comprar res / en no ser que compri un bres/ per quan me casaré amb tu».

Així deia una glosa de Mestre Miquel Gomila ‘Rua’ referent a l’antiga fira que se celebrava als anys 40 i 50 amb motiu de la festa de la Mare de Déu dels Missatges del 8 de setembre. Un període de trenta-cinc anys sense activitat va separar aquesta fira de setembre de l’actual que va néixer el desembre de 1979.

A la tertúlia del Pou del Dau s’hi reunien homes d’edat. Una horabaixa de la dècada dels 70 del segle passat m’hi vaig incorporar per fer-ne una xerradeta amb ells (ara tots són morts) sobre la fira que ells visqueren. La recordaren com de «més interès que les festes de Sant Bartomeu». Hi destacaven les berbenes que eren molt animades. «Hi venia l’orquestra Bolero que era una cosa sèria!».

Comentaren que «acudia gent de tota Mallorca. Les berbenes, primerament, es feren darrera l’antiga carnisseria de prop de plaça i, després, a les escoles. El pati era de gom a gom. Hi havia menjar a voler: frit, porcella, caragols coents... Mataven un bou per menjar. En tot l’any no hi havia tanta bauxa».

«En una pista ballaven els boleros i a l’altra, les parelles d’aferrat. Cada any venien els ‘caballitos’, teresetes, atraccions de ballarines, companyies de teatre que escenificaven sarsueles».

«Els carrers estaven adornats amb paperí. En els llocs principals es col·locaven unes torres fetes amb branques de pi. A la plaça Major es feia el mercat. Venien escales, bestiar, ovelles, porcs...».





Imagen Editorial edit delete Programa de la I edición de la Fira de sa Perdiu en 1979. / DM