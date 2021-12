Dionís a taula | El 75è aniversari d’una empresa molt estimada Especias Crespí

Per a la immensa majoria de persones aquest 2021 ha estat molt millor que el 2020, un any que recordam com el de l’esclat de la pandèmia i del confinament. Tot i això, hi ha gent que enguany ha passat moments molt difícils. En aquestes situacions adverses, l’escalfor i l’empara de coneguts, amics i clients és fonamental per mirar endavant i agafar força davant les absències de familiars, les quals deixen un buit que mai no es podrà omplir. La família que integra Especias Crespí està vivint uns moments complicats, però les mostres de solidaritat i d’afecte que reben ―des d’una abraçada fins a una mirada de complicitat o unes paraules carregades de sentiment― fan palès com són d’estimats els membres d’aquesta empresa mallorquina formada per bona gent.

Especias Crespí acumula un poc més de tres quarts de segle d’història, concretament 76 anys. Va néixer l’any 1945 gràcies a Jordi Crespí Frontera i els seus dos fills, Jordi i Joan Crespí Ramis. Eren de Santa Maria del Camí i es traslladaren a Palma, concretament al carrer de Can Vallori per obrir-hi una botiga d’espècies. Abans, havien recorregut l’illa per vendre pebre bord i altres condiments per elaborar sobrassada. L’any 1952 passaren el negoci al carrer del Sindicat, on es varen fer molt populars. Avui dia Coloma Crespí, filla de Joan, i el seu espòs Juan Velasco, regenten l’empresa. Tots dos són hereus d’una dilatada trajectòria que es caracteritza pel seu coneixement en la matèria i el seu tracte personalitzat, dos trets els ha convertit en molt més que una botiga especialitzada a aromatitzar viandes i embotits, ja que han esdevingut part del patrimoni gastronòmic de Palma i de Mallorca.

Per commemorar el 75 aniversari, l’any passat, varen idear una capsa d’estil retro, creada per Tàndem Estudi. Hi conté una mostra significativa de les espècies més emblemàtiques de la firma. El disseny conserva la imatge antiga d’Especias Crespí: tres matancers i un porc a punt de començar la matança, un ritual que moltes cases celebren aquests mesos de tardor i hivern.

Hi inclou les espècies de Tap de Quartí, el pebre bord autòcton, imprescindible per fer sobrassada i per condimentar plats; pebre de Cirereta, que aporta el toc coent típic de plats tradicionals com ara el frit o el conill amb ceba; Crespaella, la fórmula pròpia de Crespí per cuinar arrossos i paelles; les 4 Espècies, fonamental per preparar un bon arròs brut; Herbes Mediterrànies, una barreja d’aromàtiques que es poden emprar en una amanida, sobre rodanxes de tomàtiga fresca, amb formatge, etc.; i Curry Sweet, una combinació de curri dolç molt versàtil, tant per a carn com per a peix.

Aquesta capsa especial es pot trobar a les botigues que Crespí té al Mercat de l’Olivar, al Mercat de Santa Catalina i les instal·lacions del polígon de Son Castelló.