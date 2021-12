Cuina amb memòria | Escudella o cuinat de llenties

Hi ha evidències que la llentia o llentilla ja es conreava a l’antiguitat. És conegut l’episodi del Gènesi, de quan Esaú ven la seva primogenitura a Jacob per un plat de llenties. Tot i que pugui ser una metàfora o una paràbola, el que resta clar és que un plat de llenties era d’allò més preuat. Habitualment es preparen en cuinats acompanyades d’hortalisses i tenen una influència creixent dins de la cuina vegetariana, on se’n preparen pilotes, hamburgueses, ensalades i humus, entre d’altres. Se’ls atorguen nombroses propietats nutritives: són especialment riques en proteïnes, fibra i ferro.

Ingredients Llenties, mongetes tendres, 2 o 3 tronxos de bleda, carabassa o carabassó, pastanaga, uns alls aixafats, 1 cabeça d’alls torrada, 3 tomàtigues de ramellet torrades, 2 fulles d’enciam, 2 brots de colflori, 1 brot de julivert, 1 tassonet d’oli, aigua de pluja i sal (sobrassada, opcional). Preparació Aquesta manera de preparar les llenties és de les més sanes, ja que prescindeix de carn, embotits i fins i tot de sofregit. No caldrà, per altra banda, posar-les en remull el dia abans.

Torrarem 3 tomàtigues de ramellet i 1 cabeça d’alls.

Posarem al foc dins una olla (preferentment de test) les llenties amb aigua de pluja (si és possible) i un poc de sal.

Quan bullin i comencin a reblanir-se hi abocarem les verdures i hortalisses: les mongetes tendres tallades fines, els tronxos de bleda trossejats, la carabassa, la pastanaga tallada en daus, així com uns alls aixafats, uns brotets de colflori i dues fulles d’enciam (de les exteriors i més velles de la lletuga), també esbocinades.

Uns 15 minuts després, capolarem dins el morter les tomàtigues de ramellet torrades i pelades, així com la cabeça d’alls torrada. Hi afegirem el julivert, un poc de sal i un tassonet d’oli (de la grossària del vi).

Abocarem aquesta picada a les llenties, ho mesclarem i deixarem bullir uns minuts. Ho tastarem per rectificar de sal i, si fes falta, afegir-hi un poc més d’aigua.

Miquela Bennasar Obrador (Cas Concos, 1936), a qui devem la recepta, aconsella que les llenties no surtin excessivament clares, perquè semblarien rentades; però tampoc massa espesses.

Si alguna vegada ens queden massa clares, hi podrem ratllar una patata crua; deixarem bullir uns minuts i espessiran.