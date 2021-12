Los puntos sobre las uves | Buscándome el botón reset

Debo reconocer que al final los negacionistas y antivacunas han conseguido que me prenda la duda. ¿Y si tienen razón? Con las mismas me di de baja de Vodafone, Movistar y demás empresas empeñadas en empobrecerme cada vez más. Mi jugada era perfecta. Si como aseguran los inteligentísimos negacionistas y sus sólidos argumentos, la vacunación propicia el 5G, no hay nada como vacunarse para conseguir ese tipo de conexión que, además, es ultrarrápida. De modo que me vacuné de la primera dosis, de la segunda y ya me he colocado la tercera. De hecho, he intentado vacunarme más veces, pero los cabrones tienen mis datos (seguramente por el 5G) y no me dejan vacunarme más. El caso es que, a pesar de mi revacunación, sigo sin tener 5G ni tampoco wifi. Me estoy buscando el botón del reset, pero nada. A ver si en el culo...