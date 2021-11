Perdón por la indiscreción | Que la lluvia no nos detenga

Lo sé, no estamos acostumbrados. Dos semanas de lluvias en Mallorca pesan mucho más que una ola de calor en pleno agosto. Se nos agria el carácter, y es normal. Nuestro cielo azul se vuelve gris, color permanente en Londres, hace frío y pocas ganas quedan de salir a la calle. Por eso ahora que las fechas navideñas están tan próximas y los actos se suceden y crecen como setas, hay que levantar el ánimo más que nunca. Hace no mucho ni siquiera podíamos salir de casa.

Me siguen viniendo flashes de la fiesta pagada con el dinero de todos que montó el grupo Prisa en el velódromo. Que yo lo disfruté, pues no todos los días se puede vivir en directo un par de temas de Ed Sheeran, pero claro, lo de la promoción de las islas se me queda raro cuando Tony Aguilar se refería a Palma como «Palma de Mallorca» y cuando a Ibai Llanos no se le ocurrió otra cosa que, micrófono en mano, proclamar que se había quedado con hambre. El menú estuvo servido por el estrella Michelín Andreu Genestra y supongo que el comentario no debió hacerle mucha gracia. Como tampoco se entendió que la pobre plebe tuviera que aguantar las más de tres horas en la grada, sin moverse y con mascarilla, y los vips pudieran estar sin tapabocas, comiendo y bailando como si no hubiera un mañana. Siempre ha habido clases... menos a la hora de pagar, claro.

Esto me lleva al mega fiestón patrocinado que se montó Tamara Falcó para celebrar su 40 cumpleaños. Ella es divina, pero eché en falta un poco de contención. Se ve que la palabra libertad se puede estirar hasta el infinito. Ni pasaporte Covid, ni distancia ni nada de nada entre los invitados. Se ve que la pandemia ha acabado.

Malena Costa

Evento bonito y muy bien montado al que pudimos asistir el viernes pasado y que nos viene a confirmar que hay ganas de casarse y que se pude hacer con estilo. La modelo mallorquina Malena Costa se ha convertido en la embajadora de la pasarela Adlib Ibiza y su moda nupcial y, aunque no la vimos desfilar, sí pudimos charlar con ella de sus proyectos de futuro y de su familia. Está feliz.

La galería Gerhardt Braun fue la sede de esta presentación en la que coincidimos con Marian Darder y Neus Company, la estilista Lorena Fernández, la influencer Mercedes Fuentes y la siempre atenta María Barceló.

Este año sí, Es Refugi

Es ya un clásico de las fechas y siempre hay que aplaudir el tesón de Tin Bordoy y el resto de compañeras y voluntarias que de manera desinteresada y durante tres días no descansan para que el mercadillo solidario de Es Refugi salga adelante. Por eso estas líneas son para ellas, para darles ánimo. Así que un beso enorme a Carmen Jaume, Pilar Oteiza, María José Montaner, Cristina Cabrer o Pilar Morell, entre otras.

Alemany y el valor del producto

La tercera edición de De la Granja a la Taula se celebró en el GPRO Valparaíso y donde la cocinera Margalida Alemany volvió a poner de manifiesto la importancia del producto local. Vimos a Dolores Ordóñez y Juan Ortell, entre otros muchos.

Éxito del 25+1 torneo cope de golf en Son Muntaner

Javier Oleza y Jaime Nicolau se convirtieron en los nuevos ganadores en scratch en la que fue la XXVI edición del tradicional Torneo Cope de Golf que pudo celebrarse con unas semanas de retraso por el mal tiempo. La lluvia no apareció y permitió esta vez que la competición tuviera lugar en el campo de Son Muntaner con un centenar de participantes que dieron lo mejor de sí mismos. Además de Oleza y Nicolau, la primera pareja clasificada fue la formada por Asensio Peña y Llorenç Palmer, seguida de Verónica Iboleón y Francisco Calvete. En damas, la primera pareja fue Catalina Roselló e Inés Stein, y en la categoría senior los ganadores fueron Fernando Bescos y Antonio Pou. El director de Cope Mallorca, Xavier Bonet, ejerció de anfitrión.

Mallorca Dreams Days en la fábrica Ramis de Inca

Casi un centenar de empresas del sector de bodas, comuniones, bautizos, fiestas y eventos participaron el pasado fin de semana del 12 de noviembre en la segunda edición de la feria Mallorca Dreams Days, con Sandra Llabrés como directora de la cita. Más de cuatro mil metros cuadrados de exposición donde empresas del sector pudieron mostrar sus novedades al público asistente, que también pudo participar de talleres, conferencias y actividades infantiles, entre otros. Pudimos saludar a algunos responsables de la cita, como Toni Quetglas, Sandra Vigil, Toni y Chantal Adrover, Marian Fernández y Giselle y Adrián Palou.