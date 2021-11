Cuina amb memòria | Tords amb col

Acausa de les limitacions decretades entorn a la caça en general i amb les aus de temporada en particular, els plats de tords, cegues, perdius, etc, pertanyen molt més al passat que no al present. Avui, solament els caçadors (o les seves famílies i amics) tenen accés a la caça, ja que la seva venda està totalment prohibida. Queden enrere aquells gloriosos dinars o sopars dels cellers d’Inca el dia del Dijous Bo, amb els tords amb col com un dels plats més emblemàtics. Malgrat tot, encara hi ha llars a Mallorca, amb la fortuna de poder preparar un plat tan deliciós.

Ingredients Dos tords i 1 tallada de llom per ració Xulla de la panxa, Botifarró Sobrassada, Col Ceba, panses i pinyons Oli, saïm, Canyella, nou moscada, pebre bo Sal i aigua. Preparació Salpebrarem els tords (sencers) i les tallades de llom. Ho sofregirem dins una greixonera de test, amb oli i saïm. Una vegada cuites les tallades de llom i els tords, ho reservarem. Dins el greix que ha quedat hi sofregirem una ceba tallada molt fineta i bocins petits de xulla de la panxa. S’ha de sofregir bé, a poc foc. Hi afegirem panses, pinyons, botifarró laminat i sobrassada esmicada a més d’un polset de canyella, nou moscada, sal i pebre bo. Dins aigua bullent hi escaldarem fulles de col, tan sols un moment, perquè no han de quedar blanes en excés. Tot seguit sofregirem les fulles de col dins una paella, d’una en una, pels dos costats. Per a cada fulla posarem un poc de saïm dins la paella. Agafarem una fulla de col: a dins hi posarem un tord i un bocí de llom, juntament amb una bona cullerada del sofregit, que hi hagi un poc de tot. El més habitual és cloure la fulla amb la carn a dins i fer com un boliquet, tancat i fermat amb fil de cuina, encara que també es pot preparar el plat sense tancar els bolics. Repartirem els boliquets dins una greixonera amb un poc de brou o d’aigua. Deixarem que cogui a poc foc al llarg d’una bona estona. Hi ha gent que posa un platet d’olives al fons, per tal que la col no s’aferri al cul de la greixonera. El nostre agraïment a Joana Morey Balaguer de Son Maixella (Valldemossa).