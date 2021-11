Perdón por la indiscreción | Somos el tiempo que nos queda

Atún nos estamos sacudiendo la resaca —de cansancio, que no de alcohol— de la semana pasada cuando nos adentramos en unos días que vienen cargaditos de eventos. Este fin de año se presenta de lo más movido de los últimos que soy capaz de recordar, incluso en prepandemia. Tanto es así, que los principales relaciones públicas y organizadores de la isla te piden reserva de día y hora sin darte más detalles: así van de apretados. Son los jueves, de nuevo, los días preferidos para saraos varios así que, desde aquí, un ruego y un aviso: los lunes también molan y ya no queda ninguna tarde de jueves libre hasta el 2022.

Volviendo a la semana que dejamos. No se ha hablado de otra cosa —y creo que queda para rato—: la gala de Los40 Music Awards celebrada en Mallorca. Recuerdo que el día del anuncio oficial de que la ceremonia se realizaría en las islas, una servidora ya preguntó cuánto costaría a las arcas públicas traer un evento de estas características a Baleares. Obtuve la callada por respuesta porque aún se estaba negociando pero los logos del Govern, del Consell, de ayuntamientos implicados y otras instituciones ya lucían orgullosos en propaganda y vídeos promocionales. No discuto, porque no tengo la suficiente información, que el retorno de la inversión se haya multiplicado; el problema es que se han beneficiado los de siempre. Y, por cierto, ya que estamos: a la prensa «de provincias» se nos ha tratado un pelín regular en cuanto a la cobertura. Con la excusa de que «manda Madrid», ha habido algunas situaciones surrealistas; estamos, desgraciadamente, acostumbrados. Y eso que, el pasado martes, en Barcelona, en otra gala, la de los Premios Ondas (también bajo la órbita del Grupo Prisa), se reconocía la labor del periodismo local con el galardón a la Televisión Canarias por su cobertura del volcán en La Palma. A veces los zascas se hacen sin querer.

En esa misma gala, y de ahí el titular, salieron varias reflexiones por parte de los premiados. Pero yo me quedo con la de Roberto Leal, presentador de Pasapalabra, que, en su agradecimiento, aseguró eso de que «somos el tiempo que nos queda». Así que vivamos más, mejor y con empatía. Nunca se sabe en qué lugar de la balanza puedes acabar.

Sostenibilidad

La startup ECO-ONE, co-fundada por Zdenka Lara, celebró hace unos días en el Castillo Gordiola la I Jornada de Hoteles Sostenibles, una cita en la que se debatió sobre la sostenibilidad en el ámbito turístico. No faltó al encuentro el conseller de Turismo y Deportes del Consell de Mallorca, Andreu Serra, así como Daniel Aldeguer, Consejero Delegado de Gordiola. Participaron además María José Aguiló, Vicepresidenta ejecutiva de la FEHM; Sandra Benbenise, directora de Sostenibilidad de EMEA en Iberostar Group; Jaume Ordinas, del Garden Hotel, reconocido como el hotel más sostenible de la isla; Eduardo Salazar, de LJs Ratxó, o Felip Boyero, de Es Racó d’Artà, entre otros asistentes.

Jugando bajo la lluvia

Diluvió pero, aun así, nadie se perdió la cita. La XX edición del Torneo de Golf del Mallorca Zeitung se celebró en Alcanada Golf con el patrocino de Engel & Völkers, el bufete Staubach, Alejandro Palomino, Princess Yachts y el Centro Porsche de Baleares, así como la colaboración de Rialto Living, Isabel Guarch, Palma Gim, Bass Club y agua KMZERO. Participaron, entre otros, Joaquín Novoa, Russell Currie, Luis Arechabala o Guillermo Durán. Se recaudaron 1250 euros para la Mallorca Preservation.

Desde la alfombra de Los40 music Awards en la isla

Más allá de la polémica sobre el dinero invertido por las instituciones públicas de las islas para que un evento de estas características pueda celebrarse en Mallorca -a ver si sirve de impulso para la ansiada gala de los Goya- la ceremonia de entrega de premios nos permitió ver a la pareja del momento, Rosalía y Rauw Alejandro, posando tímidos en la alfombra gris del Palacio de Congresos (iba a ser en el Palma Arena pero la lluvia lo impidió), a Carlos Moyá piropeando a su mujer «porque canta fenomenal» y a un Miquel Montoro loco con Lola Índigo.

I Edición de la mesa de mujeres Mallorca

El restaurante Mala madre, en Portixol, fue la sede escogida para la celebración de la I Edición de Mesa de Mujeres Mallorca, una iniciativa que corre a cargo de la comunicadora Pepa Olmedo y que facilita el encuentro entre mujeres de diversos sectores para intercambiar y explorar nuevas vías de colaboración. Más de cuarenta mujeres formaron parte de esta primera convocatoria, que tuvo que retrasarse hace un año a causa de la pandemia del coronavirus. Con la colaboración de Sangría Rita, que ofreció una copa de bienvenida de su sangría gourmet elaborada a partir de productos locales, Flor de Sal d’Es Trenc, Distribuciones Túnel y Briela Beauty, en el evento coincidimos con la periodista Rita Abundancia, la escritora Sylvia de Béjar o la coach Aura Stoica.