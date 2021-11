Dionís a taula | Picot Negre 2016: Vidauba

Al celler Vi d’Auba només elaboren dos vins negres i dos de blancs, tot i que aquest 2021 molt segurament es presentarà el primer rosat. El nom del celler remet al moment del dia en què veremen, a l’alba, mentre que el nom del vi d’avui fa referència al penyal que hi ha devora del puig de Sant Salvador de Felanitx. De fet, el celler propietat de Miquel Binimelis s’hi troba al davant, concretament a les antigues vaqueries de Son Bennàsser.

Tot el raïm es verema a mà i es posa en refrigeració 1-2 graus i roman 24 hores dins la cambra. Després es desrapa i es premsa. S’aposta per fer maceracions llargues. L’anyada 2016 té un cupatge de Merlot (34%), Callet (33%) i de Cabernet Sauvignon (33%), unes varietats que fermenten separades i que reposen separades dins bota de roure francès de tercer any, on hi descansa. El cupatge es fa en el moment d’embotellar.

Destaca per un color vermells fosc i intens. Hi destaquen aromes de mora i de pebre vermell. Té un pas llarg en boca, amb notes torrefactes i de fruites vermelles confitades. Tot i que el picot negre és una casta d’ocell, l’etiqueta remet a un cavall amb ales de papallona, obra de Toni Garau, una imatge que reflecteix molt bé que som davant un vi que no té por de ser diferent.