Perdón por la indiscreción | Pesadilla de 'movember'

No me había dado cuenta de que ya estábamos instalados en noviembre hasta que decenas de tíos han invadido mis redes sociales luciendo orgullosos sus bigotes. Oiga, muy bien, caballeros, reivindicar durante un mes la necesidad de preocuparse un poquito más de la salud masculina y, en concreto, del cáncer de próstata. Treinta días de mostachos de todo tipo, como si la medicina y las investigaciones no destinaran suficientes recursos en un solo enfoque de género. Sí, sí, desde ahora mismo podéis empezar a criticarme, en esto no voy a cambiar de opinión, como la siempre «polémica» —según algunos medios— actriz Sara Sálamo, que no se ha callado al respecto. En esto estoy contigo. Al cáncer de mama se le dedica un día poniéndose un lacito rosa; al día de la Mujer, una manifestación, y ya hay quien considera que es un exceso. Tanto, tanto, que hasta se prohibió. ¿Se imaginan que durante 30 días seguidos las mujeres reivindicáramos más ciencia igualitaria, más recursos a lo femenino y que nuestras ‘enfermedades concretas’ tuvieran alguna respuesta más allá del «será una cuestión hormonal»? Ojo, que me parece estupendo que se invierta el dinero en nuevos tratamientos para el cáncer —masculino y femenino—; que haya más presupuesto para la ciencia y la sanidad, pero con este #november, de verdad, que no puedo. No me parece mal que los varones se dejen bigote, es más, que también todas las mujeres nos dejemos crecer el vello del labio superior, y también el de las axilas, y el de las piernas y el de los brazos... Será por pelos. Y que lo luzcamos felices en las redes sociales para concienciar y decir eso de que nosotras también existimos. Vaya pesadilla; menos mal que quedan solo 15 días.