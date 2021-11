Dionís a taula | L’elegància del raïm més emblemàtic de Santa Maria feta en bota

Gelabert basava la seva resposta en què el Mantonegro «és un raïm molt oxidatiu i que quan està en bota perd les aromes i la fruita en boca, per aquest motiu sol fer-se com a vi novell». Tot i la resposta, el distribuïdor insistia: «i per què no el proves de fer?». Finalment, Gelabert es va convèncer i, juntament amb la seva enòloga, Lola Hermoso, va posar fil a l’agulla per tirar endavant aquest repte. El varen fer amb raïm de l’anyada 2019 que va reposar durant 500 dies en bota de roure francès de primer any. Com que la bota té més capacitat de volum, la fusta no lleva la fruita del raïm i el resultat és un vi elegant, amb notes de fruita vermella, fresc, que conserva les aromes del Mantonegro; un vi versàtil per acompanyar des d’un peix fins a carn blanques.

Aquest vi es va presentar en societat a començament del passat mes d’octubre a la Fira del Vi de Pollença amb molt bona acceptació. L’etiqueta és obra de Pep Lluís Garcia Reus, director d’art de Disset Consultors, i té el David de l’escultor renaixentista italià Miquel Àngel, una masterpiece (obra d’art) que reflecteix l’objectiu que Gelabert s’ha proposat dur a terme des del primer dia que va obrir el celler, l’any 2006: fer el millor vi possible de la seva vinya.

D’aquesta primera edició, se n’han fet només dues botes, el que significa una producció limitada de 1.500 botelles. El resultat ha estat tan satisfactori que Gelabert vol elaborar-lo cada dos anys i, a més, el distribuïdor suís n’ha quedat molt content. De fet, li ha agradat tant que li ha obert les portes a un nou comercial, amic seu, que el vol distribuir a altres zones d’Europa.