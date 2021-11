Entrevista virtual | Isabel Díaz Ayuso (IDA): "Paso de los críticos"

Le voy a azuzar a Miguel Ángel Rodríguez a ver si con él es usted tan valientito. So payaso.

Bah, MAR no me da miedo...

Pues que no le pille una noche con el coche y con copas...

Cuando salgo de noche con el coche, no bebo

No hablaba de usted.

DIcen que su amigo MAR se lleva fatal con García Egea...

¿Con quién?

Con Teodoro, el número 2 del PP

¿Recuerda usted a algún número 2 del PP? Yo tampoco.

Su entrevista en El Hormiguero ha tenido mucho éxito...

El fuego amigo siempre es amable, aunque no me imaginaba que lo fuera tanto, la verdad.

Se la vio a usted muy contenta...

El presentador lo estaba más.

De todos modos, dicen sus críticos que intelectualmente usted no vale mucho...

¿Mande?

Que dicen que su mensaje es muy primario

Me importan un rábano los críticos, paso de ellos. Los importantes son los que entienden mi mensaje primario. Estoy por prohibir las librerías en Madrid, para ser más libres. ¿Lo pilla?

Madrid ha perdido tres años de esperanza de vida durante la pandemia. Los que más.

No sé si azuzándole a Miguel Ángel no me voy a quedar corta.

Y que el hospital Zendal tiene hoy trabajando a 400 sanitarios para 38 pacientes...

Y todavía dirán que los cuidamos mal.

Pero no es muy rentable económicamente...

No lo será para usted. Gracias a eso, entre otras cosas, sigo yo de presidenta y me he quitado de encima a los petardos de Ciudadanos.

¿Dirigirá usted el PP madrileño?

Seguro que sí. A Pepeluí aún le queda mucho por crecer.

¿Quiere usted decir que...

¡Quiero decir que ha crecido poco! ¿O es que también me va a discutir lo evidente?

La gran preocupación: ¿cómo se lleva con Pa- Casado actualmente?

Le voy a decir algo: nunca me he llevado mal con los pijos engominados de Harvard, Aravaca.