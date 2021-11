Fraseando | 7 de noviembre de 2021

Se queda pequeña

Valtonyc

“Mallorca se me haría pequeña, tengo ambiciones que allí no serían posibles”. Como no sea que quiere ser reconocido como tonto universal... por usar la libertad de expresión.

Sin precisión

José Luis Ábalos

“Niego haber asistido a fiestas con mujeres durante el segundo estado de alarma”. Del primer estado de alarma y con hombres no ha precisado nada.

Tres piernas

Aina Maria Porcel

“Tengo una pierna en Andratx Vila, otra en s’Arracó y otra en Es Port”. Pues si cuentas, tiene casi más piernas que pedanías tiene Andratx..

Se lo pulen

Francina Armengol

“Desde 2015 hemos aumentado el presupuesto de la conselleria de Salud en 600 millones de euros”. Pues que pregunte al matrimonio en qué se lo están puliendo porque en Atención Primaria siguen sin sustitutos y doblando trabajo y el salario de los sanitarios lleva dos años congelado...