Perdón por la indiscreción | La vuelta a casa

Hablemos de clásicos de la temporada, y no me refiero al del fútbol, con victoria del Madrid de Ancelotti -enhorabuena, madridistas-, sino de las clásicas imágenes que siempre se repiten en estas fechas. Nueva edición de los premios Princesa de Asturias, mismos comentarios: los looks de unas y otros; los saludos más afectuosos o los gestos de mal gusto; los invitados que sí estuvieron, los que no y un largo etcétera que se pueden imaginar. La novedad este año es que Leonor lleva un mes fuera de casa estudiando bachillerato y era la primera vez que se la veía en su país. No sé, de verdad, cual es la diferencia si, estando en territorio nacional su presencia fotográfica es la misma que si está fuera. La cuestión es que parece que la adolescente ya es más mujer, más independiente y una retahíla de adjetivos que pude leer en diferentes crónicas que daban hasta vergüenza ajena. Qué nos gusta una monarquía. Por cierto, el que seguro está feliz es nuestro último visitante ilustre: Alberto de Mónaco acaba de confirmar el regreso de Charlene al Principado para asistir a las celebraciones de Fiesta Nacional. ¿Ven? Todo vuelve a su sitio; un clásico. Y eso, que aun no es Navidad.