Dionís a taula | La beguda alcohòlica més antiga del món

L’hidromel, també anomenat aiguamel, és una beguda mil·lenària. Fins i tot s’ha confós erròniament amb el nèctar, la beguda que bevien els deus i deesses de la mitologia grega. De fet, és una de les begudes més antigues, consumida per egipcis i vikings, entre altres. En aquest sentit, Marina Artigues comenta que va ser la primera beguda alcohòlica que hi va haver; ara bé, «l’Imperi Romà va ser el gran culpable que s’abandonàs a favor de la vinya i del vi, malgrat que un dels seus grans emperadors, Juli Cèsar, fos un gran afeccionat a l’hidromel”. Una altra curiositat és que a les nostres lletres, l’escriptor Francesc Eiximenis ―que va ser l’autor del primer manual a Europa sobre com s’ha d’estar a taula i com s’ha de menjar, titulat Com usar de beure e menjar, escrit al segle XIV― l’anomena d’una forma curiosa: medó.

Marina Artigues explica que l’elaboren amb mel d’apicultors de Mallorca i de la península ibèrica, ja que la producció de mel a l’illa és més aviat escassa. De fet, per mor de l’hidromel, s’ha interessat per l’apicultura gràcies als cursos d’APAEMA i s’ha encarregat de cuidar un apiari. Per elaborar aquesta aiguamel, fan servir una mel multifloral i l’elaboren amb aigua, mel i llevat (apte per a celíacs). Deixen fermentar aquesta barreja d’ingredients unes setmanes, de manera que el llevat converteix els sucres en alcohol. Després se’n fa un filtratge per eliminar-ne les impureses, es deixa madurar i s’embotella amb un tap de suro natural i sense plàstic. No usen estabilitzadors artificials ni conservants com ara sulfits.

Comenta que el nom de Mandràgora el varen triar perquè simbolitza molt bé com és de difícil fer hidromel: «la mandràgora s’emprava com a planta medicinal, però també podia ser mortal, tot depenia de la dosi que s’ingerís. Amb l’hidromel passa un poc el mateix ―matisa: si et passes de mesura, temperatura, etc. pot acabar amb un resultat nefast»

Mandràgora Hidromel el va encetar molt bé aquest 2021 perquè el mes de gener d’enguany varen inaugurar el seu taller a Inca, concretament a la Plaça del Blanquer, núm. 54. Allà, hi elaboren un altre hidromel, concretament el de 13% d’alcohol, i també treballen en altres productes com ara la melomel de cirera (hidromel feta amb fruita) que ha estat guardonada al certamen d’hidromel d’Espanya, la Copa Reina, el 2019 amb medalla d’or i el 2020 amb la d’argent.