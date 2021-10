Entrevista virtual | Ronald Koeman: "No perdí con el Alcorcón"

¿Qué tal, don Ronaldo?

Me encanta mi nombre, me hace parecer un viejo rockero.

¿Un rockero viejo?

O un rockero viejo, mejor.

¿Está contento con su desempeño en el banquillo del Barça?

Yo estoy feliz. Otra cosa es el presidente y sus amigos.

Es que el trabajo de entrenador es uno de los más volátiles del mundo

No crea que tanto. Hasta usted podría ser entrenador del Barça. Bueno, a lo mejor usted no.

Como no me lo explique...

El único inconveniente es tener que ir a los entrenamientos, pero en los partidos disfrutas. Imagínese que te cae mal, por ejemplo, Dembelé... pues vas y te lo quitas de en medio. Que me echen a mí no lo entiendo. Ni que hubiera perdido 4-0 con el Alcorcón.

Bueno, eso ya lo hizo el Madrid y no echaron a Pellegrini...

Bueno, es que Pellegrini es punto y aparte. Aquel año acabó en la Liga con 99 puntos. Y ahora en el Betis nos está enseñando cómo se hacen las cosas.

¿Y está usted aprendiendo algo?

Nada en absoluto, como ha sido notorio.

¿Cuál es el objetivo del Barça este año?

Ganar la Champions...

Venga hombre

Vale, he exagerado un poco. Pero la Europa League se adapta a la talla actual del Barça siempre que no estén preocupados por bajar a Segunda.

¿Y en la Liga?

Básicamente, ya le digo, no hacer el ridículo de una manera muy escandalosa.

¿Pero qué hay del campeonato, de clasificarse para la Champions...?

No hacer el ridículo de manera muy escandalosa, le he dicho.

Echaba de menos a Messi...

Como excusa no estaba mal. A mí me da que Leo se olía algo...

Pochettino triunfa en el PSG...

En el PSG triunfaría hasta Mourinho... Bueno no, igual Mourinho no. He exagerado otra vez.

Cuando era jugador le querían más...

También pesaba treinta kilos menos.