Perdón por la indiscreción | El pisito de Victoria Federica

Estupefacta me hallo desde que conocí que la benjamina de los exduques de Lugo se va de casa. Bueno, en realidad no sabemos cuanto tiempo lleva fuera de ella, aunque sí que el confinamiento lo pasó con amigos en el Sur y que para ella eso de los contactos estrechos nunca existió. Decía que me hallo anonadada porque para mí, Victoria Federica, siempre ha tenido un perfil más parecido a Carla Vigo, la prima de su prima Leonor, y la veía más yendo de pasarelas, disfrutando de los privilegios de su apellido... vamos, living la vida loca, y resulta que no, que ha decidido sentar cabeza a sus 22 años y se junta con su novio, el dj Jorge Bárcenas. Se han alquilado un modesto pisito en el madrileño Paseo de la Castellana, a cinco mil euros el mes y supongo que ahora trabajará de sol a sol para poder pagarlo. Si es que hacerse mayor trae consigo unas obligaciones que ni los miembros de la realeza pueden escapar de ellas. Supongo que algo parecido, lo de lanzarse a la piscina y a ver cómo salimos de esta, les debió pasar a Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz cuando decidieron que como ahora «ser mujer» está de moda, nos inventamos a Carmen Mola y a ver si la «cuota paritaria» nos depara algún premio: millón de euros para los señoros. ¡Enhorabuena! (o no). Vamos a lo importante, por favor.

El lujo que sí mola

Mientras en pleno siglo XXI, pandemia mediante, sigue el debate sobre cuanto turista es sostenible, los que realmente saben de esto, continúan luchando. Essentially Mallorca, la asociación que promociona la isla como destino de lujo, celebró su cuarta edición de premios en un entorno maravilloso, los Jardines de Alfabia, con Cristina Zaforteza al mando.

Jesús Cuartero, presidente de la asociación, ejerció de anfitrión en una gala presentada por Paloma Lago, que lució un impresionante vestido de Cortana, y que entregó sus galardones a Lorenzo Fluxá y Lisa Jane Cross, propietarios de LJS Ratxó Eco Luxury; a Alejandro Albadalejo, de Carmina Shoemaker; a Yannick y Ben Jakober, de la fundación que lleva su nombre; y dos menciones especiales a Sonrisa Médica y Gente Mayor de Mallorca. Y solo un dato: el 46% de los turistas de viajes de lujo gasta una media de cinco mil euros diarios. En mi opinión, interesan mucho más estos visitantes que los días -pocos o ninguno- de Victoria F. en Marivent. Por cierto, que ya ni viene.

Bellezas del motor

El pasado sábado disfrutamos con la exposición Festival Clásico y American Car Show en Port Adriano. Conciertos con Lisa Bluesy, concurso de disfraces al más estilo Pin Up y muchos vehículos para admirar. Nos encantaron Lady Elisabeth y Miss Jy; el estilo de Alena Brandesjka y Carmen Algaba o el equipazo formado por Francisco Mata, Luis Olivares, Margarita Peiro y Juan Bauzá.

Íntima celebración del patrón

El Colegio de Veterinarios de Balears (Covib) con motivo San Francisco de Asís, patrón de la Veterinaria, organizó un acto reducido para entregar las insignias a los recién colegiados y a los que llevan 25 años. Se nombró además colegiado honorífico al veterinario Francisco Mir, que este año se ha jubilado.

Concierto de Nina Persson en Ibiza

Bajo la muralla de Ibiza se celebró la primera edición del Festival Contrast Ibiza, promovido por David Riu. Los suecos Nina Persson y Martin Hederos ofrecieron un concierto al que asistió una delegación mallorquina formada por la artista Susy Gómez, el galerista Juan Antonio Horrach, la relaciones públicas Maria Juan de Sentmenat y Alberto Tomás Galmés. Se trata de la tercera edición de este festival que ya prepara nuevas fechas en las islas.

‘Intemperie’, de Juan Rodal, en Sa Nostra

El jardín del centro cultural de la Fundación Sa Nostra fue escenario de la inauguración de la exposición de fotografías de Juan Rodal, INTEMPERIE. Se trata de una muestra que propone dos experiencias: por una parte, una diurna, con las instantáneas rodeadas de los colores y texturas del jardín; y otra nocturna, en la que se generó una atmósfera propicia para la relación más íntima entre las fotos y el público, y donde vimos a Eva Trobat o Pilar Correa.