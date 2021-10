Los puntos sobre las uves | Hijo de putero

Una de las expresiones más utilizadas, si no la que más, para referirnos a una mala persona es hijo de puta. Nada más impreciso e injusto. Se entiende que una mala persona así descrita lo es por haberlo aprendido de su madre ya que, si no fuera así, no tendría sentido alguno mencionar el parentesco. En consecuencia, visto que la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen por gusto, que en buena medida lo hacen forzadas y obligadas, y que son los chulos (especie que esperemos se extinga entre grandes dolores) los principales beneficiarios del negocio, yo propondría cambiar el término. Hijo de chulo valdría, pero chulo tiene otras acepciones; en cambio, un putero es un putero. Además la raíz de ambos es similar, y es más probable que la maldad la enseñe un putero que una puta. Un malo: un hijo de putero.