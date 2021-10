Perdón por la indiscreción | La buena mesa, los buenos modales

¡Pero vamos a ver, que la señora tiene 95 años! Sí, me refiero a Isabel II que, por primera vez, apareció en público usando un bastón para salir del coche y caminar. Una imagen inédita que ha sorprendido (¿?) a medio mundo y de la que no se deja de hablar. Tanto ha sido así, que fuentes del palacio de Buckingham tuvieron que salir al paso y decir eso de que lo usa «para su comodidad»; como si envejecer fuera cómodo, fácil o delito. Me ha recordado esta justificación, salvando las distancias, claro, a las explicaciones que ha tenido que dar Linda Evangelista, la antaño supermodelo internacional,y que ahora permanece recluida en su casa por una depresión a raíz de los resultados de un tratamiento estético que la ha dejado irreconocible. Tenemos, así en plural, como sociedad, un talento innato para criticar y hacer odas a la belleza, obviando que todos vamos a acabar en el mismo sitio. Por favor, seamos mucho más naturales, admiremos más la mente y menos el físico; salgamos de nuestra zona de confort y empezemos a valorar lo diferente.

Volviendo a la soberana británica. Qué curioso que coincida todas las noticia sobre su estado de salud con el comienzo del rodaje de la quinta temporada de The Crown en Mallorca: todo pasa por algo. El último verano de Lady Di se rueda estos días en aguas de la isla, y también sus últimos años de matrimonio con el príncipe Carlos; una época tortuosa, angustiosa, para una princesa que fue la del pueblo pero no la de la Casa y, que aún hoy, levanta simpatías. No hay que olvidar los rumores que insistieron durante un estío en un posible idilio entre Diana y el rey don Juan Carlos. Nadie lo vio, ella lo desmintió. Pero... todo pasa en Mallorca.

Por cierto, que ya tenemos la primera cicta confirmada de cara a la temporada navideña. El 1 de diciembre, el GPRO Valparaíso celebrará su tradicional cóctel de Navidad. Volvemos a la normalidad.

Vora mar

Nos ha quedado esta semana un número muy gastronómico, pero es que creo que estas fechas invitan a eso: a sobremesas relajadas aun cálidas y de calidad.

La primera de las paradas nos lleva a la finca Biniorella, en Andratx; la misma donde celebró su boda la hija del expresident balear Jaume Matas. Allí se trasladó todo el equipo de Rosa Blanca para mostrar su nueva alianza con Santi Taura. Suerte que esta vez el tiempo acompañó y el público pudo saborear la propuesta del cocinero mallorquín junto al pescador Gori Mayol. No se perdieron este Vora Mar amigas como Marina Simó -ya queda menos para ver la carita de Júlia- Georgina Pop, Cristina Lliteras, Ana Alcántara o Eva Montes. El broche de oro lo puso la voz de Maria Hein, otra delicia.

Feria de la cerveza

Teníamos pendiente también contaros el éxito de la VI edición del Concurso Internacional de Cerveza Artesana y la feria que se celebró en Can Picafort -porque hay vida más allá de Palma-. Más de 1400 personas, entre participantes, organizadores, miembros del jurado y público en general, disfrutaron de unas jornadas en la que se proclamó a la cerveza artesana de Menorca, Grahame Pearce, como la mejor.

Baiben celebra cinco años de éxitos

En el mismo lugar donde hace años triunfaba el tristán, de schwaiger, hoy acumula éxitos Baiben, del chef con doble estrella Michelin, Fernando Pérez-Arellano y que hace unos días celebró con amigos y clientes habituales los cinco años de su restaurante en Puerto Portals. Durante la cita, en la que vimos a Corinna Graf, CEO de Portals, a la influencer Meredyth White y a compañeros especialistas en gastronomía, se sirvieron algunas de las tapas más emblemáticas de Baiben así como otras delicatessen que demostraron el éxito del local. Sirvió también como despedida a Desirée Martínez, una de las componentes del equipo y que emprende nueva aventura en Barcelona.