Dionís a taula | Del rebost a la cuina

Una de les feines habituals durant l’estiu és aprofitar els excedents de tomàtiga per empotar-la, dit d’una altra manera, per fer-ne conserva. Amb aquesta idea de fer rebost i allargar la vida del producte fresc que cultiva la seva empresa, Agromallorca, Isabel Vicens Gelabert va decidir posar al mercat la tomàtiga de ramellet en pot de vidre fa devers sis anys. El protagonista d’avui és un producte ecològic que, com el convencional, destaca perquè tot és tomàtiga, ja que no hi posen espessidors, conservants ni colorants. És fruit de la vocació d’Agromallorca per l’economia circular; és a dir, d’aprofitar-ho tot al màxim perquè no es tudi res.

La tomàtiga de ramellet ratllada d’Agromallorca serveix per fer un pamboli, però també per a cuinar. De fet, amb aquesta finalitat, l’empresa ha preparat un llibre de receptes en què hi participen xefs d’arreu de l’illa com ara Margalida Coll, Andreu Genestra, Jaume Vicens, Koldo Royo, Antoni Pinya, Miquel Gelabert, Claudio Lemos, entre d’altres, a més de pastissers, com ara Jaume Miralles i Joan Cuart.

A banda del cultiu de la tomàtiga de ramellet, també fan altres castes de tomàtiga, com ara de frare (o de pera), d’ensalada, negra i canari que venen a cadenes d’alimentació com a producte fresc. Joan Vicens Tortella, pare d’Isabel, va crear l’empresa l’any 1964 i avui dia és una de les més destacades en el sector agroproductiu de les Illes Balears, amb una mitjana de 150 treballadors (pot arribar a tenir dos centenars d’empleats en temporada alta) i mitja dotzena de finques amb un cultiu molt heterogeni: Rafal de n’Albertí, situada entre Búger i sa Pobla, dedicada principalment al cultiu de nectarines, melicotons i raïm; s’Hort d’en Boira, a Selva, on es cultiven principalment hortalisses ecològiques; Can Trujillo, a Inca, amb planter propi i pionera en el control biològic de plagues; sa Vinyota, també a Inca, dedicada a arbrers fruiters com ara caquis, llimones, gínjols, figueres, taronges, prunes, llima; i a Palma hi tenen es Barranc, que es dedica principalment al cultiu d’hortalisses d’hivern, i Puntiró, on hi sembren tomàtiga i carabassó.