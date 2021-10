Cuina amb memòria | Bunyols

La llegenda de santa Úrsula, que suposadament va morir màrtir vora 11.000 verges, no resulta fàcil de sostenir. Juntament amb la llegenda, a Mallorca hi ha una tradició que va mancabant i que tampoc té massa sentit a l’actualitat: els joves, a la revetlla canten serenates a les fadrines, que –en teoria– reserven la seva virginitat per al matrimoni i aquestes conviden a menjar pastes (preferentment bunyols) i alguna beguda espirituosa als cantaires. La virginitat femenina per arribar al matrimoni (la masculina havia resultat sempre innecessària) té pocs adeptes. Els bunyols, sí.

Ingredients

500 g de moniato bullit (hi podem mesclar patata),

1 cullerada de saïm

1 cullerada i mitja de sucre

1 ou,

llevant premsat (com una ametlla)

1 tassonet d’aigua tèbia i uns 300 grams de farina de força.

Oli abundant per fregir-los i sucre fi per empolsimar-los.

Preparació