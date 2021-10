Entrevista virtual | Francina Armengol: "Yo tengo una trayectoria"

Llámeme Francina, no se crea usted igual que don Pedro Sánchez.

Nos interesa conocer enormemente sus planes políticos

Conseguir lo mejor para los ciudadanos de Baleares, consiguiendo ser entendidos por el resto del Estado en nuestras justas reivindicaciones.

Bueno, vale, pero ¿sus planes de usted?

Básicamente, conseguir que nadie vote a la niña Prohens.

A lo mejor la gente votará a Prohens solamente para que usted se vaya de una vez...

Pues lo llevan claro, Pienso ir de número uno en las listas del PSIB, de manera que me tendrán que comer con patatas pase lo que pase.

¿Quiere usted decir que, aunque unos hipotéticos resultados del PSIB fueran muy desfavorables, usted no se iría?

¿A hacer qué?

No sé... ¿A trabajar, quizá?

Chupar del bote y trincar por todo lo alto desde hace más de 20 años es incompatible con lo que usted dice. Fíjese lo que hemos tenido que hacer con Xisco, que después de ser todo lo que ha sido querían hacerle trabajar en el Ayuntamiento de Palma. ¡Qué poco respeto! Menos mal que, como no sabía nada en absoluto de puertos y teníamos ese chollo libre...

Dijo usted que era contraria a que un cargo público fuera ejercido durante más de ocho años...

Una cosa es ejercerlo y otra ostentarlo. A ver si usted se aclara, por favor.

No sé si la sigo...

Si cree usted que Vicenç, Cosme, Xisco o yo misma podríamos hacer algo medianamente útil para la gente durante más de ocho años es que la pega usted demasiado al orujo seco.

¿Entonces lo del máximo de ocho años?

Para que arrée el que venga detrás, por bobo.

¿Usted cree que eso es así en todos los partidos políticos?

A mí los demás no me interesan. Yo soy socialista. Tengo una trayectoria. Aquí al que se mete y medra bien no hay por qué echarlo.

¿Usted ha medrado bien?

Como nadie jamás antes en el PSOE. Estoy pensando en escribir un ensayo... pero es trabajoso.