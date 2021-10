Perdón por la indiscreción | Las divas, ¿nacen o se hacen?

La cuenta atrás ha comenzado. Hablamos de Los 40 Music Awards que, como sabéis, dejan este año Madrid y se trasladan a las Baleares para convertir las islas en el centro del panorama musical internacional durante varios días. La gran gala se celebrará el 12 de noviembre en el velódromo de Palma, pero antes tendrá lugar la cena de nominados: la lista de confirmados para esa velada que se celebrará el próximo martes 5 de octubre en Casa Maca, en Eivissa, es inmensa. Tony Aguilar, Cristina Regatero y Karin Herrero ejercerán de maestros de ceremonias en una noche de nervios en la que participarán Pablo Alborán, Aitana, Malú, Dani Martín, Lola Índigo, Beret, Melendi, Ana Mena o Vanesa Martín. Así, para ir abriendo boca (y de momento no podemos contar más... pero ya avanzamos que las sorpresas previstas son muchas).

Ay, los egos

¿En qué momento un invitado, pagado por la organización, se niega a atender a los medios de manera individual y avisa de que solo responderá a determinadas preguntas? Muchas más de las que periodistas deberíamos tolerar y aceptar. Es como las ruedas de prensa sin preguntas, que se convierten en una declaración y que dejan el trabajo de los redactores en papel mojado, en la nada. Pues eso mismo nos ocurrió a los medios de comunicación que pacientemente esperamos más tiempo del horario previsto a que llegara Raquel Sánchez Silva hasta la Fàbrica Ramis, de Inca, donde se celebraba la gala de entrega de premios de la tercera edición del Mallorca Desing Day. Vaya por adelantado que queremos felicitar desde aquí a las chicas de Vivir del Cuento Comunicación, que hicieron lo posible y lo imposible para que todo saliera bonito y a la incombustible Raquel Arañón, alma mater del proyecto y a la que animamos para la cuarta edición.

La pregunta con la que titulamos, sobre si una diva nace o se hace, nos lleva a la que hasta ahora ejercía de periodista pero se ha pasado a las tareas de presentación. Por eso, cuando se le plantea la cuestión de cómo abordaría ella a un entrevistado advertida anteriormente por su representante de lo que se podía preguntar o no, Sánchez-Silva salió por los cerros de Úbeda. Una pena, decimos, porque sobre el escenario es encantadora, profesional y derrocha una presencia envidiable. La sensación que dejó al no acceder a atender por separado a los pocos medios acreditados -ni que estoy fuera Madrid, con las revistas del corazón machacando- fue de desilusión. Y eso que ella, a preguntas de quien escribe, asegura sentirse «muy bien» a pesar de las tormentas que aún le quedan por apagar. «¿Cómo que no voy a presentar la nueva edición de Maestros de la Costura?», se extrañó ante la duda. Y así se fue, entre enfadada y esquiva.

Pero volvamos a lo importante, a las tres jornadas intensas en las que tuvieron lugar el Mallorca Desing Day y que coronó a Carolina Galvis y su colección OLK como las mejores. Fue una alegría reencontrarnos con Pablo Erroz, que continúa con sus proyectos; o con Modesto Lomba, que ya es un clásico en este certamen. Encantador estuvo Nacho Montes tanto el día que presentó en el hotel Cappuccino de Palma su última novela, Schiaparelli. La italiana de París, como el viernes 24 de septiembre, clausurando la cita. Numerosos amigos y numerosos diseñadores jóvenes que nos aventuran un futuro prometedor. Enhorabuena y ánimo.

«Más que un club»

El Real Club Náutico de Palma celebró también el fin de semana pasado su cena anual de socios, en la que participaron más de 300 personas y que tuvo que ser aplazada por motivo de las restricciones a causa de la pandemia. Con Emerico Fuster ejerciendo de anfitrión, y destacando en su discurso que el Náutico «es más que un club deportivo» pues su vinculación a la cultura, al mar y a la ciudad de Palma «son indivisibles», disfrutaron de la velada patrocinada por Bulgari amigos como Patxi Mulet, Marga Montaner, Luis Gastalver, Pedro Bauzá o Carmen Nadal. También tuvo lugar un recital a cargo de la Coral del RCNP dirigida por Xisco Bonnín.