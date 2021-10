'Misa de medianoche', lo más inesperado de Netflix

La historia se centra en un pequeño pueblo de la costa, donde nada parece suceder nunca, Crockett Island. A él vuelve un viejo vecino, un joven aparentemente atormentado por el pasado. Vuelve con su familia después de años alejado de la curiosidad de sus vecinos. Aunque al principio no lo lleva muy bien, al final logra hacerse a la rutina y al devenir del tiempo. Incluso logra hacerse a las costumbres, como acudir a misa. Allí conoce al nuevo sacerdote, un hombre de mediana edad, piadoso pero con un ojo puesto en la gente joven. Pronto empiezan a suceder cosas sorprendentes que aparentemente están relacionadas con algo que el protagonista presenció en el pasado.

La serie ya ha sido recomendad por Stephen King, y no es para menos, ya que Mike Flanagan fue el elegido por el escritor para adaptar a la gran pantalla su novela Doctor Sueño, protagonizada en su momento por Ewan Macgregor.

La serie está protagonizada por Hamish Linklater (The Goodwife), Kate Siegel (La maldición de Hill House), Zach Gilford (La purga), Annabeth Gish (Expediente X), Michael Trucco (Battlestar Galactica) o Samantha Sloyan (Anatomía de Grey). Linklater tiene un papel destacado en la trama. Visto como otro eterno actor secundario en Hollywood, este actor de Massachusetts se luce de lo lindo como el cura del pueblo. Parece que tiene un don especial para el género de terror e intriga, ya que participó en la serie The Stand, adaptación de una novela de Stephen King, protagonizada por Woopy Goldberg (Ghost), Alexander Skarsgård (Big Little Lies) o Amber Heard (Aquaman).

Es el proyecto más personal de Flanagan, quien también ha sido director de las películas Absentia (2011), Oculus (2013), Ouija: Origin of Evil (2016) y Gerald’s Game (2017).

Ya era hora de que Netflix apostara por otro género que no fuera el amor adolescente o la comedia. Añoro los años en los que disfrutábamos viendo thriller y películas de acción. De hecho, hubo que esperar hasta el el 29 de septiembre para tener algo parecido a un thriller, en este caso nórdico, El caso Hartung. Como no, la serie va sobre la desaparición de una joven en extrañas circunstancias.