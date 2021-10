Cuina amb memòria | Arròs sec amb esclata-sangs

Ja es poden adquirir els primers esclata-sangs importats. Cada any n’arriben una gran quantitat de tones per abastir el mercat de bolets de Mallorca. Els d’aquí necessiten aigua quan encara fa calor i dies de sol per afavorir el seu creixement. La producció pròpia s’ha anat reduint a mesura que es produïa el canvi climàtic (menys pluges) i minvava l’espai on es desenvolupa aquest bolet sacralitzat pels mallorquins que ha topat amb un factor contrari: la construcció de carreteres i urbanitzacions que han fet desaparèixer pinars i garrigues, l’àmbit on creix aquest preuat bolet.