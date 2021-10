Entrevista virtual | Isabel Díaz Ayuso: «Este papa nos salió rana»

¿Qué tal doña Isabel?

Regenerando el PP... Qué digo regenerando el PP, ¡regenerando España.

¿España?

Y como me ponga regenero Europa... y América, que allí hay mucho que regenerar.

¿En América?

Sí. Acabo de estar allí y, como usted podrá imaginar, ya soy una experta.

Se ha documentado, claro...

Ni falta que hace. Cuando una tiene unos prejuicios bien asentados no es necesario documentarse. Que vaya usted a saber lo que cuentan.

El Papa ha pedido perdón a México por lo que allí hizo la Iglesia española.

El Papa este nos está saliendo rana. Nosotros, que fuimos a América a descubrirlos y a enseñarles la religión verdadera.

Bueno, una de las religiones verdaderas...

Es usted otro ateo peligroso. Como los indígenas comunistas esos que hay en aquellas tierras.

El Papa se equivoca...

Es infalible que se equivoca. La Iglesia española lo único que hizo fue pedir permiso educadamente a los salvajes de aquella época. Y ahora el Papa ese tiene que pedir disculpas a los salvajes de nuestra época.

¿No es su discurso un poco tendencioso?

Mi Miguel Ángel Rodríguez me dice que voy bien. Así que voy bien.

A ver, ése le diría a usted que va bien por muchas necedades que usted soltase...

En eso tiene usted razón. Tengo que pensar necedades nuevas para ver si reacciona.

Hablando de otra cosa ¿es verdad que quiere usted hacerle la cama a Pablo Casado y a Teo García Egea?

En absoluto. El Chiquilicuatre y el niñato lo están haciendo muy bien y yo les respeto mucho

¿Mucho?

Bueno, lo justo. Lo que me digan Esperanza Aguirre, su perro y Miguel Ángel.

¿Alguna conclusión de su viaje a América?

Sí. Me he convertido en una estadista mundial. Le diría que Europa me viene pequeña.

Otra cosita. La pandemia en Madrid ha determinado una pérdida de casi tres años en la esperanza de vida.

Sí, pero son los tres años peores. Los aburridos.