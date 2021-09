Dionís a taula | Un vermut molt mallorquí

A l joc de cartes Set i mig, com passa amb el Truc, els vuits i nous són cartes que no lliguen; és a dir, que no s’usen… Hi ha aventures empresarials que s’assemblen a aquests entreteniments perquè tot i que el factor de la sort és important, també és fonamental pensar bé la jugada que faràs segons les cartes que tens i les que surten durant la partida.

De fet, ara fa 15 anys, Andreu Gelabert va apostar per jugar en el sector vitivinícola i guanyar, dit en altres paraules, fer un bon vi. Per això, va crear un projecte sòlid i seriós, Bodegas Angel, que s’està convertint en un referent.

Una de les novetats que ha presentat darrerament és el vermut Set i mig, un homenatge als padrins que jugaven a cartes precisament amb una copa de vermut. La idea de fer-lo va sorgir a final de l’any 2020 quan Antoni Pons, director general de l’agència Disset, li va demanar de fer un vermut. Gelabert comenta que durant la pandèmia del coronavirus ha tengut més temps per fer projectes diferents i, per aquest motiu, va començar a fer voltes a la proposta del seu amic. Així, tot just ha sortit al mercat Set i mig.

El raïm prové de les vinyes de sa Basseta (Santa Maria del Camí) i està elaborat amb un 80% de Mantonegro i un 20% de Premsal Blanc de la verema de setembre de 2020, les dues varietats per excel·lència de la zona del Raiguer. Per elaborar-lo, el raïm va fermentar 15 dies a baixa temperatura i va macerar amb els botànics (donzell, pell de taronja, pell de llimona, canyella, fonoll i vainilla) durant 25 dies.

Gelabert no ha volgut fer un vermut negre a l’estil italià o català, en els quals hi sol predominar el sucre, sinó que dona protagonisme als botànics. El resultat és un vermut amb identitat mallorquina, que es pot prendre sol amb gel i una rodanxa de taronja, o bé, amb tònica, gel i una oliva amb anxova. El disseny de l’etiqueta és obra de Disset i només es pot trobar en exclusiva als supermercats Eroski.