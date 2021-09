Perdón por la indiscreción | El cine que no morirá

Quién soy yo para opinar si la Copa Volpi a la Mejor Actriz que acaba de ganar Penélope Cruz es merecida o no. El jurado experto es el que decide y el que sabe. Lo que no cambia es mi opinión hacia ella como intérprete. No me gusta, y mira que he visto la mayoría de sus trabajos, como tampoco me gusta la cinematografía de Pedro Almodóvar, excepto Mujeres al borde de un ataque de nervios y ahí están sus reconocimientos. Que algo sea «maravilloso» para una mayoría -o una minoría exquisita- no tiene por qué servirnos de guía a los demás ni de excusa para desprestigiar. De verdad que hay tantos especialistas en Twitter que yo no sé como en este país no somos los números 1 en todo. De Pe -Cruz- solo recuerdo que hace muchos años, siendo muy jovencita y una actriz emergente, se escapó a Mallorca para darse un baño en una cala casi inaccesible. Un paparazzi avispado inmortalizó aquel momento. No hay constancia que la oscarizada haya vuelto a escaparse a Mallorca para desconectar.