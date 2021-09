Cuina amb memòria | Conserves de finals d’estiu

Pebres –de tipus diferents –, albergínies, tomàtigues i fruites com prunes, móres de romeguer, figues, meló, síndria i melicotó entre molts d’altres productes del camp, durant el mes d’agost i fins ben entrat el mes de setembre, es troben a plena producció. Els preus alts de les primeres setmanes –tot allò que és primerenc es paga sempre car– van baixant fins que l’oferta de productes de primera qualitat arriba a superar la demanda. És quan es pot aprofitar per fer reserves per als mesos d’hivern. Les hortalisses conservades en pots de vidre poden durar tot l’hivern i més. També es poden congelar.

Conserva de tomàtiga, ingredients:

Tomàtiga

Preparació

Seleccionarem tomàtigues d’estiu; no és imprescindible que siguin les més vistoses, però sí gustoses.

Bullirem aigua dins una casserola.

Farem un tall molt superficial, en forma de creu, a la part inferior de la tomàtiga.

Submergirem les tomàtigues dins l’aigua bullent uns 20 o 30 segons; les traurem i les posarem en aigua ben freda. D’aquesta manera es pelaran amb tota facilitat.

Eliminarem la pell i trossejarem les tomàtigues dins un recipient adient. Si és per fer-ne salsa fina (salses, sofregits), podem capolar-les, però trossejades són molt útils per a ensalades i trempons d’hivern.

Haurem bullit els pots i les tapadores uns 20 minuts per evitar qualsevol bactèria o microorganisme. Podem afegir un roll de vinagre o de suc de llimona a l’aigua bullent.

Deixarem que els pots s’eixuguin.

Els omplirem amb la tomàtiga fins que falti un centímetre. Malavejarem que no hi quedi aire i els tancarem bé.

Bullirem els pots uns 20 minuts. Els deixarem dins la casserola fins que es refredin; llavors els netejarem i etiquetarem.

Conserva de pebres torrats, ingredients

Pebres gruixats i oli

Preparació

Netejarem els pebres, els eixugarem i untarem amb una mica d’oli.

Els torrarem al caliu (si és possible) o a la planxa. Seran molt més gustosos que cuits dins el forn.

Els depositarem dins un recipient tancat, perquè amb la bavor es pelin millor.

Els pelarem, en farem trinxes i els empotarem. Per sobre dels pebres hi posarem un poc d’oli, això ajudarà que no es filtri gens d’aire. Si ens hi agrada hi podem afegir albergínia i tomàtiga torrada. Després de tancar-los bé, bullirem els pots 20 minuts per aconseguir el buit.