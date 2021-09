Dionís a taula | Finor aromàtica de l’emblema de Banyalbufar

L’extensió de vinya de Can Pico no arriba a fer una quarterada, concretament són 7.000 metres de Malvasia de Banyalbufar, sembrades en un dels indrets més captivadors d’aquest poble tramuntanal. Ara bé, el prestigi de la Malvasia ve d’enrere. Bona mostra d’això és que antigament se servia a establiments de luxe com el Gran Hotel o l’hotel Victòria. Gabriel Cànaves, propietari de Can Pico des del 1986 i banyalbufarí de naixement, recorda que quan era petit, als anys 60 del segle XX, el bisbe de Mallorca va visitar Banyalbufar i ell hi feia d’escolanet. El prelat va anar també a Can Pico i hi va tastar el vi que s’hi feia, que sembla que tenia una solera de 30 anys. De fet, conten que vi de Malvasia d’avior es feia en botes obertes i tenia un color més marronenc. De llavors ençà, la tecnologia i les tècniques han canviat moltíssim.

Avui parlam del vi Malvasia Dolça de Can Pico de l’anyada 2017. Per fer-lo, cerquen la vinya que fa més grau alcohòlic i hi deixen sobremadurar el raïm. El disseny de l’etiqueta és obra de l’estudi de creativitat Borbalan, encapçalat per Bernat Vidal. La il·lustració és senzilla, amb una copa i, a dins, una ona que fa al·lusió a les aromes agombolants d’aquesta casta de raïm, una imatge que em recorda a la gran onada de Kanagawa, del pintor i gravador japonès Katsushika Hokusai.

Té un color de groc de palla intens. Hi destaquen les aromes de pruna de frare roig madura, de peres de Sant Joan. Té un pas fi i fresc en boca, sense embafar, i és un bon acompanyant d’una ensaïmada o d’uns crespells i, fins i tot, d’un paté de Felanitx o d’un poc de formatge tendre amb codonyat.