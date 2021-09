Perdón por la indiscreción | Ideas de otros tiempos

La princesa llora, ¿por qué llora la princesa? No, la verdad es que no sé si Leonor lo está pasando bien, mal o regular en estos primeros días de internado de lujo en Gales. De lo que sí estoy segura es de que seguirá siendo la heredera al trono mientras en este país siga habiendo monarquía -obviemos causas fatales-. A lo que me refiero es a la genial ideal que ha tenido un comité de «formados y sabios» expertos, todos hombres, claro, para que en caso de que no hubiera un sucesor varón, se adoptase un hijo de una familia aristocrática y así asegurar la sucesión. No es la monarquía española, aunque a algunos les gustase la idea, sino la Casa Imperial de Japón la que busca cómo sobrevivir ante la invasión de genes femeninos. La emperatriz Masako lidia con la depresión desde que solo alumbró una niña, la princesa Aiko y ésta, que me lo niegue, a pesar de vivir bajo las férreas normas de una de las casas más conservadoras, debe estar feliz. Que se coman el marrón su tío y su primo, y a ella que la dejen en paz. Hablando de ideas de siglos atrás, la polémica de esta semana ha venido marcada por la decisión de prohibir llevar faldas a las niñas del colegio Madre Alberta. ¿Por discriminatorio? ¿Por que es más cómodo ir en pantalón? No, porque las llevaban muy cortas y eso, suponemos, debe ser fatal para los estudios y sus compañeros varones. Si es que andamos provocando. (Vea aquí la galería).