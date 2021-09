Dionís a taula | Un antioxidant natural sense cafeïna

Mallorca té la col·lecció de figueres més gran de tot el món a Son Mut Nou, a Llucmajor. El farmacèutic Monserrat Pons i Boscana n’és el propietari i per complementar el seu camp experimental de figueres elabora productes diferents, com ara el vinagre de figa, les figues al forn o el chutney de figa, entre d’altres. La presentació oficial d’aquests aliments es va fer l’octubre de 2016, a Alcúdia, al restaurant de la xef Maca de Castro, aleshores anomenat El Jardín.

També s’hi va presentar el cafè de figa, que Pons i Boscana va recuperar de l’oblit a partir dels papers groguencs de l’amo en Toni des Forn, un llucmajorer erudit que va crear la revista d’agricultura pràctica Es pagès mallorquí. L’any 1899, aquest senyor explicava que Àustria i Hongria importaven figues d’Esmirna (Turquia) i d’Algèria, que torrefactaven i que transformaven en farina, talment com el cafè. Es venia en paquets de cartó de 100 i 150 grams i en pots de llauna. L’any 1901, a la mateixa revista, hi va esmentar les figues torrades d’Alger (capital d’Algèria), concretament feia referència a un article del diari francès La République en el qual pronosticava que el cafè de figues podria ser el millor succedani del cafè, i que superaria el de xicoira, el de civada torrada i la farina d’aglà.

Monserrat Pons comenta que durant la Primera Guerra Mundial, estats com ara Àustria, usaven el cafè de figues com a substitut del cafè i que en moltes ocasions hi feien servir figues de les Illes Balears. També apunta que més antigament, al Perú i a l’Argentina usaven una infusió de figues torrades.

El cafè de figa de Son Mut Nou és natural i es pot prendre calent o fred. Es pot fer en cafetera o com una infusió. L’elabora amb vuit varietats de figues mallorquines. Pons i Boscana apunta que no té cafeïna; per això, el poden prendre hipertensos, dones embarassades i lactants. «És adequat per a dislipèmies i és ric en fibra, ferro, calci vitamines. Per a mi és un producte innovador que hem millorat fins a aconseguir una aroma i una consistència adients», afirma el farmacèutic. També cal dir que el 2019 Carme Molinas Sastre va fer el seu treball final del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la Universitat de les Illes Balears sobre el cafè de figa a partir del que fan a Son Mut Nou. L’estudi conclou que el cafè de figa es caracteritza tenir una considerable capacitat antioxidant.