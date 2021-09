Cuina amb memòria | Frit vegetarià d’estiu

El frit (o freixura) és un dels clàssics entre els plats tradicionals de la nostra cuina. El que es prepara per Pasqua es realitza amb les vísceres d’anyells i cabrits, destinats a proporcionar carn per a les panades i per als plats de carn del dia de Pasqua. La freixura és un paradigma de la cuina pobra i d’aprofitament, però hi ha versions encara més pobres, com la que aprofita els menuts (fetges, corets, budells, crestes, etc.) de pollastres i conills. I encara una de més enginyosa, intemporal i vegetariana que es fa amb les hortalisses del temps i ous fregits, i que resulta deliciosa.

Ingredients per a 4 persones:

ous, patates, cebes tendres o grells (o ceba), colflori, albergínies, pebre vermell, pebre verd, pèsols, alls, fonoll tendre (opcional), llorer, un pebre coent (opcional) oli, sal i pebre bo. Si es fa a la primavera hi posaríem: carxofes, favetes...

carxofes, favetes... Si es prepara a la tardor: hi diuen molt els bolets.

Preparació