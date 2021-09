Entrevista virtual | Antoine Griezmann

ANTOINE GRIEZMANN: «Me llaman la falsa moneda»

¿Qué tal, don Antoine?

Puede llamarme también Antonio o Antoni.

¿Contento de volver al Atleti?

Contento de dejar el Barça.

¿Y eso?

Aquello era un sinvivir. Que no sabías si te iban a pagar, que no sabías si te tenías que bajar el sueldo tú solo, porque al presidente le daba apuro...

Por eso parece que se largó Messi, ¿no?

Bueno, no. Leo se largó precisamente porque los demás no nos bajábamos el sueldo lo suficiente.

¿Tan mal está el Barça?

Cuando no está la prensa entrenaba amos con pelotas hechas con papeles.

¿Le pidieron a usted que se bajase el sueldo?

Supongo que sí, pero como me lo pedían en catalán me daba un poco de miedo.

¿Quién va a marcar ahora los goles en el Barça?

Piqué. No lo dude. Las dudas que se han generado las arregla Piqué a cabezazos.

Espera triunfar en el Atleti

Yo ya he triunfado en el Atleti.

Pues parece que esperaban a que se largase usted para ganar la Liga

El punto gafe se ve que lo tengo.

No puede tener mucho gafe alguien a quien apodan El Principito...

Déjese, que también están los que me llaman La Falsa Moneda.

¿La Falsa Moneda?

Que de mano en mano va y ninguno se la queda.

¿Dolido con el Barça?

De ninguna manera. El Atleti nunca jamás me habría pagado una cifra semejante a la que me va a pagar si no es por el Barça.

Piqué, Busquets, Alba se bajaron su sueldo...

Son catalanes. No lo tenga usted tan claro.

¿Algo que decir a los culés?

Que les echaré mucho de menos cuando estén en Segunda División, como así espero y deseo.

Pero el Barça tiene una gran plantilla

La mejor plantilla del Atleti bajó a Segunda. Mantengamos esa esperanza.

¿Qué tal se llevará con Suárez?

Me llevaré perfectamente. No hay mejor unión que disponer de un enemigo común.