Dionís a taula | Un vi com cap altre

Sa Vall, del celler Miquel Gelabert de Manacor, és un vi que no s’assembla a cap altre. Això té molt de mèrit, però també ho té el fet que va demostrar que a Mallorca es poden fer grans vins blancs de guarda.

La primera anyada que en va sortir al mercat va ser la de l’any 2004, però a Miquel Gelabert li va suposar tres anys previs de proves fins que va trobar el cupatge que volia per fer aquest tipus de vi.

L’anyada d’avui, la del 2015, està elaborada amb un 60% de Giró Ros, un 30% de Viognier i un 10% de Pinot Noir, que prové de finques situades als termes municipals de Manacor i de Petra: es Morro, sa Valleta, Son Caules, Son Moix i es Rafalot des Camí. La clau de l’èxit tal vegada es troba en el fet que el raïm se selecciona i fermenta 2-3 setmanes dins botes de roure francès i que després hi reposa durant 6 mesos amb els seus pòsits. Passat aquest temps, té una criança d’un mínim de quatre anys en botella.

Miquel Gelabert sabia que seria difícil de col·locar al mercat un vi amb aquestes característiques (4 anys de guarda en ampolla), però sempre ha tengut el suport de la seva esposa, Maria Miquel, que li ha estat fonamental perquè l’ha engrescat i ajudat en tot moment. De fet, tot l’esforç que hi ha invertit ha servit perquè anyades diferents de Sa Vall hagin estat guardonades a concursos estatals i internacionals, com també hagi estat un vi lloat per especialistes, com ara la guia Vivir el Vino, que als premis de 2013 va considerar Sa Vall 2010 com el millor vi blanc amb fusta de tot l’Estat espanyol.

Miquel Gelabert comenta que la idea era fer un altre vi de guarda diferent del que elaboraven amb la Chardonnay i apostar per una varietat mallorquina com a protagonista. Així, va optar pel Giró Ros, que és molt bo quan és molt madur, però que és una varietat neutra, sense acidesa, per això l’ha de complementar amb Viognier i Pinot Noir.

Nota de tast: És d’un color groc daurat, de reflexos verdosos, lluent i net. Hi destaquen les aromes florals, amb records de cítrics. Té un pas de boca molt llarg, amb molt de cos, un punt dolç. És un vi ben equilibrat ideal per acompanyar marisc fresc, peix al forn i, fins i tot, carn blanca, com un conill amb ceba.